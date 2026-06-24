Omar Quintero sobre la selección de Karim López en el Draft de NBA: "Nos hubiera gustado que lo tomaran más alto"
Karim López hizo historia en el Draft de la NBA 2026 al convertirse en el primer jugador nacido en México en ser elegido en la primera ronda.
Tras ser seleccionado en el puesto 21 por los Detroit Pistons y traspasado a los Memphis Grizzlies tan solo unos minutos después, el entrenador nacional, Omar Quintero, afirmó que el jugador usará esta posición como un impulso para su carrera. “Las expectativas eran otras”, dice Quintero. “Obviamente nos hubiera gustado que lo tomaran más alto, creo que tiene todo el potencial, pero bueno, es parte del draft”, añadió Quintero.
Esta innegable sed de revancha deportiva aterrizará directamente en los Memphis Grizzlies, una organización que ejecutó una verdadera clínica de gestión de activos durante la noche del draft.
Tras haber asegurado previamente al estelar Cameron Boozer con la tercera selección global, la gerencia maniobró brillantemente retrocediendo en un par de ocasiones desde el puesto 16 hasta el 21, logrando cazar a López bajo sus propios términos mientras acumulaba cinco valiosas selecciones futuras de segunda ronda.
A sus 19 años, el hermosillense llega a la franquicia respaldado por un perfil físico imponente de 2.06 metros de estatura, atributos que complementa de maravilla con un elevado coeficiente intelectual sobre la pista de juego.
Los reportes de evaluación destacan su inusual madurez para leer las acciones y su capacidad para moverse con gran soltura en espacios reducidos, habilidades que le permitirán aportar desde el primer día mientras continúa trabajando arduamente en perfeccionar la consistencia de su tiro perimetral frente a las complejas defensivas estadounidenses.
Su encaje táctico en Memphis luce inmejorable debido a que aterriza en un equipo en proceso de reestructuración que necesita inyectar tamaño físico y versatilidad defensiva en las posiciones perimetrales de manera urgente. Esta lectura analítica es respaldada por Quintero, quien ve con extraordinario optimismo el destino final de su pupilo.
“Me gusta, es un equipo en el que va a tener minutos", explica Quintero.
“Cam Boozer y Karim, es una gran dupla, dos jugadores de los mejores de la clase 2007 y si a esto le sumas Cedric Coward, Zach Edey, Ja Morant la verdad creo que es un equipo que puede dar mucho de qué hablar. Tiene un gran coach, Tomás Lizalo, que es un coach que viene del Basketball FIBA Internacional, que lo hizo estupendo con el París Basket, entonces sabe, conoce perfectamente a Karim”, añade.
Naturalmente, la celebrada incorporación de López a la dinámica diaria de la NBA tendrá un costo colateral inevitable para la Selección Mexicana en el corto plazo, ya que el saturado calendario estadounidense limitará drásticamente sus participaciones internacionales.
Más allá del análisis técnico y las proyecciones estadísticas, el gigantesco hito logrado por Karim López debe servir como un profundo punto de inflexión para el basquetbol mexicano.
La singular trayectoria del sonorense demuestra que el éxito moderno exige una exposición prematura a la alta competencia, un camino sumamente arduo que él mismo forjó al emigrar a España a los 14 años para formarse en las prestigiosas academias del Joventut de Badalona, para luego foguearse como profesional en la durísima liga de Australia y Nueva Zelanda.
Para que el país pueda soñar con producir de manera sistemática más jugadores de este altísimo calibre, el sistema deportivo mexicano requiere establecer estructuras que vayan mucho más allá de la simple identificación del talento físico aislado.
“Se viene una buena camada, se viene trabajando bien desde las bases, desde el minibasket y en un tiempo no muy largo van a llegar esos niños. Tenemos tres, cuatro generaciones que les hemos dado seguimiento desde los 11, 12 años y digo tarde o temprano si se lleva el proceso como se ha llevado hasta ahora, van a detonar y esperemos ver más niños y niñas llegando a jugar colegial y después a la NBA”, dice esperanzado Quintero.
Es un imperativo construir redes de academias de alto rendimiento que eleven el rigor táctico y faciliten el salto hacia plataformas internacionales de desarrollo para los prospectos más brillantes. Mientras esa infraestructura integral se convierte en una realidad, la histórica hazaña de Karim López perdurará como un monumental testamento a la perseverancia individual, marcando el sendero que las futuras generaciones de atletas nacionales deberán recorrer.