Los Pistons evitan la rebelión de Cleveland y OKC sentencia a los Lakers: la noche en que las series se definieron
La jornada de ayer en los playoffs de la NBA dejó dos mensajes muy claros. Detroit encontró la manera de sobrevivir cuando el partido se puso feo y Oklahoma City le mostró a Los Ángeles que esta serie ya tiene dueño.
En el Este, los Pistons vencieron a los Cavaliers 107-97 y tomaron ventaja 2-0 en la serie. No fue sencillo. Detroit dominó desde el arranque con una ventaja que llegó a ser de 14 puntos y se fue al descanso arriba 54-43.
El Little Caesars Arena estaba listo para celebrar. Pero Cleveland salió del descanso con otra actitud. Donovan Mitchell tomó el partido por su cuenta en el tercer cuarto y los Cavaliers no solo recortaron la diferencia sino que llegaron a empatar el marcador 93-93 a falta de cinco minutos con una racha de siete puntos consecutivos de Harden. Parecía que el Juego 2 se iba a alargar.
No fue así. Jalen Duren bloqueó el siguiente intento de Harden y en las tres posesiones siguientes Cunningham repartió tres asistencias que Detroit convirtió en puntos para recuperar la ventaja. En los últimos dos minutos, Cunningham anotó un triple para poner el partido 100-94 y Duncan Robinson enterró la última esperanza de Cleveland con otro triple en la esquina. Cunningham terminó con 25 puntos y 10 asistencias. Robinson aportó 17 puntos con 5 de 9 en triples, el factor sorpresa de la noche.
Por Cleveland, Mitchell fue el único que compitió de verdad con 31 puntos. Harden terminó con solo 10 puntos en 13 intentos de campo, cometió 4 pérdidas de balón y en el momento más crítico del partido, cuando los Cavaliers perdían por seis con 33 segundos restantes, soltó otro balón que Detroit convirtió en puntos. Max Strus, que había anotado 19 en el Juego 1, solo anotó 3 puntos en todo el partido y falló 3 de sus 4 intentos de tres en el último cuarto cuando Cleveland más los necesitaba.
En dos partidos Cleveland ha tenido a su segunda y tercera opción ofensiva prácticamente desaparecidas. Si eso no cambia en el Juego 3 en su propia cancha, la serie puede acabar pronto.
En el Oeste, Oklahoma City despachó a los Lakers 125-107 y tomó ventaja 2-0 en la serie. LeBron mantuvo vivos a los Lakers en la primera mitad con 16 puntos y Los Ángeles se fue al descanso arriba por un punto. Fue el único momento en que la serie pareció equilibrada. OKC salió del tercer cuarto como un equipo diferente y respondió de inmediato con un triple de Luguentz Dort y una jugada defensiva que Cason Wallace convirtió en canasta al otro lado.
Después Ajay Mitchell, titular esta noche, anotó una jugada de cuatro puntos que terminó de romper el partido. En el último cuarto el Thunder aprovechó cada error de Los Ángeles, con un clavado de Alex Caruso que encendió a toda la banca de Oklahoma City. Los Lakers cometieron 20 pérdidas de balón, el número más alto de cualquier equipo en estos playoffs, y OKC las convirtió en 26 puntos. Chet Holmgren lideró a OKC con 22 puntos, 9 rebotes y 4 robos.
SGA sumó 22. Por los Lakers, Austin Reaves fue el mejor con 31 puntos pero LeBron tuvo un partido irregular con 23 puntos, solo 2 rebotes y 3 pérdidas de balón. Deandre Ayton, titular en el cinco inicial, solo anotó 3 puntos en 7 intentos. La serie se traslada ahora a Los Ángeles pero las probabilidades de remontada son mínimas.
Hoy viernes hay dos partidos. A las 5:00 de la tarde hora de México, los Knicks visitan a los Sixers en Filadelfia en el Juego 3 con Nueva York arriba 2-0. Los Sixers juegan en casa con el agua al cuello y necesitan una actuación colectiva diferente si quieren mantener la serie viva. Las probabilidades están casi equilibradas con 51.9% para los Sixers y 48.1% para los Knicks.
A las 7:30 de la tarde, los Timberwolves reciben a los Spurs en el Target Center en el Juego 3 con la serie empatada 1-1. Minnesota perdió el Juego 2 por 38 puntos en San Antonio y Anthony Edwards necesita una respuesta urgente en su propia cancha. Los Spurs llegan con el impulso de esa paliza pero las proyecciones dan a San Antonio 64.4% de probabilidad de victoria. El Target Center lleno puede cambiar muchas cosas, aunque Wembanyama en dos partidos ha demostrado que el ambiente no lo intimida.