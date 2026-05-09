Playoffs NBA: Wembanyama destroza a Minnesota y Knicks cerca de barrer a los Sixers
La jornada de este viernes en los playoffs de la NBA dejó dos resultados contundentes. Los Knicks están a un partido de avanzar a la siguiente ronda y los Spurs tomaron ventaja 2-1 en su serie con una actuación monumental de Victor Wembanyama.
En el Este, los Knicks vencieron a los Sixers 108-94 en Filadelfia y tomaron ventaja 3-0 en la serie. Philadelphia nunca pudo con Nueva York. Los Sixers ganaron el primer cuarto 31-27 pero los Knicks dominaron el segundo 33-21 y desde ahí el partido no tuvo vuelta atrás. Jalen Brunson fue el mejor de la noche con 33 puntos y 9 asistencias, apareció en cada momento en que Filadelfia intentó acercarse. Mikal Bridges aportó 23 puntos con una eficiencia impecable y la banca de los Knicks fue otro factor determinante con 29 puntos, con Landry Shamet al frente con 15. Por Filadelfia, Joel Embiid terminó con 18 puntos pero con solo 41% en tiros de campo y 3 pérdidas de balón. Paul George anotó 15 pero con 33% en tiros. Ningún equipo en la historia de la NBA ha remontado un 0-3 en playoffs. La serie prácticamente está terminada.
Te puede interesar: Playoffs NBA: Los Knicks dominan a los Sixers y los Spurs aplastan a los Timberwolves
En el Oeste, los Spurs vencieron a los Timberwolves 115-108 en Minneapolis en un partido completamente diferente al Juego 2. Si el Juego 2 fue una paliza de 38 puntos, el Juego 3 fue una batalla real. Minnesota lideró en los primeros cuartos, llegó a tener ventaja de 4 puntos y el Target Center empujó al equipo durante toda la noche. Pero los Spurs encontraron la respuesta en el tercer cuarto con un parcial de 35-28 que rompió el partido. Anthony Edwards respondió con fuerza después de su terrible actuación en San Antonio: 32 puntos, 14 rebotes y una actitud completamente diferente. El problema para Minnesota es que esta vez enfrente tenía a Wembanyama en su mejor noche del año.
El francés fue simplemente intratable. Terminó con 39 puntos, 15 rebotes y 5 tapones, con 13 de 18 en tiros de campo y 72% de efectividad. Es la actuación individual más dominante de estos playoffs hasta ahora. Para ponerlo en perspectiva: en tres partidos de esta serie Wembanyama promedia 31 puntos, 14 rebotes y 4 tapones. En toda la temporada regular promedió 24 puntos y 10 rebotes. Está jugando mejor en playoffs que en la temporada regular, algo que muy pocos jugadores en la historia de la NBA han logrado hacer en su segundo año en la liga. Stephon Castle aportó 13 puntos y 12 asistencias para los Spurs y Naz Reid salió desde la banca con 18 puntos y 9 rebotes para Minnesota. Pero la noche fue de Wembanyama. La serie queda 2-1 a favor de San Antonio y el Juego 4 es el domingo en Minneapolis.
Mañana sábado hay dos partidos que tienen mucho en juego. A la 1:00 de la tarde hora de México, Cleveland recibe a Detroit en el Juego 3 con los Pistons arriba 2-0. Es el primer partido en casa de los Cavaliers y las proyecciones dan a Cleveland 60.7% de probabilidad de victoria. Donovan Mitchell ha sido el único que ha competido al nivel que la serie exige, pero no puede ganar solo. James Harden lleva dos partidos desaparecidos con 10 puntos en el Juego 1 y números similares en el Juego 2, con 23% en tiros de campo y pérdidas de balón en los momentos más críticos. Si Harden no aparece en Cleveland, la serie puede terminar muy pronto.
A las 6:30 de la tarde, los Lakers reciben a Oklahoma City en el Juego 3 con OKC arriba 2-0 y solo 23.4% de probabilidad de victoria para Los Ángeles según las proyecciones. LeBron James tiene 41 años y nunca en su carrera ha remontado una desventaja de 0-3 en playoffs. Nadie en la historia de la NBA lo ha hecho. El Crypto.com Arena estará lleno y LeBron necesita el partido de su vida para mantener viva la serie. Si Oklahoma City gana mañana, Los Ángeles estaría a un partido de la eliminación y la pregunta sobre el retiro de LeBron volvería a dominar la conversación.