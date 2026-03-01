Por qué las estrellas de los Lakers aún no puede solucionar su defecto fatal
Austin Reaves se arrancó la banda de la cabeza con frustración. Abajo por tres ante Phoenix, con menos de un segundo en el reloj, los Lakers necesitaban un milagro. La jugada fue perfecta. Marcus Smart lanzó un pase cruzado. Reaves cortó hacia el aro y se colocó debajo del balón. Una cortina de Maxi Kleber contuvo al defensor más cercano. Reaves se elevó… y falló.
“Se veía limpia cuando salió de su mano”, dijo el coach de los Lakers, JJ Redick. “Pensé que entraba”.
Reaves fue directo: “Buena jugada. Tuve un buen tiro. Lo fallé”.
Hay derrotas… y luego está esto. Los Suns llegaban en picada: seis derrotas en sus últimos ocho partidos, sin un All-Star en Devin Booker y sin quien debió serlo, Dillon Brooks. Phoenix anotó 77 puntos en una derrota ante Portland el domingo. Contra Boston apenas consiguió 81.
El jueves, sin embargo, los Suns castigaron a los Lakers con 113 puntos, encestando 46% de sus tiros de campo. En la reunión matutina, Redick había enfatizado la necesidad de limitar los triples de Phoenix. Los Suns terminaron con 22 de 50 desde larga distancia.
“Se suponía que debíamos ganar”, dijo Smart. “Hicimos todo bien. Estábamos sanos. Estamos jugando bien, y bajamos el pie del acelerador, y ellos nos hicieron pagar. Y esas son las que nos matan”.
Los Lakers necesitaban urgencia. No la tuvieron. Necesitaban disciplina defensiva. Tampoco apareció. Redick intentó frenar cualquier narrativa apocalíptica. “Nuestras derrotas suenan más fuerte que las de otros equipos”, dijo. “Porque somos los Lakers y por la forma en que perdemos”. Pero el estruendo que se escucha es el techo del Crypto.com Arena viniéndose abajo.
Perdón, Tinseltown: esta temporada no tendrá final hollywoodense. Los Lakers ilusionaron temprano. Luka Dončić arrancó en gran forma y Reaves dio un salto en su juego. Incluso sin LeBron James durante los primeros dos meses, estaban 13–4 en Thanksgiving.
Pero no era real. Nada lo era. Los Lakers llegaron al jueves como el 24º equipo en rating defensivo, y basta verlos para entender por qué. Las rotaciones son lentas. La protección del aro es inexistente. El juego estaba empatado a 80 al entrar al último cuarto. A mitad del periodo, los Suns habían firmado una racha de 18–3.
Las quejas de Dončić hacia los oficiales se han vuelto historia nacional. Pero su defensa es un problema mayor. El jueves, los Suns lo involucraron en acciones simples. Con demasiada frecuencia, se rindió. El triple ganador de Phoenix nació en una posesión que comenzó cuando Grayson Allen —quien nunca será confundido con James Harden— superó a Dončić en el drible.
“Tienes que defender durante 24 segundos”, dijo Redick. “Eso empieza en transición y luego ellos siguen jugando y llegan a múltiples acciones, y esa es la parte que creo que nos lastimó mucho. Poder mantenernos con su ritmo y su velocidad”.
Dončić, James y Reaves son talentos ofensivos dinámicos. Juntos, no funcionan. El trío ha compartido 213 minutos en cancha, según NBA.com. El rating ofensivo de los Lakers con los tres: 106.7. Eso no es Voltron. Es un Volvo. Para ponerlo en contexto, Indiana tiene el peor rating ofensivo de la NBA… y es dos puntos mejor. El net rating de L.A. con su Big Three es un espantoso -8.4.
Y tampoco reciben mucha ayuda. El regreso de Deandre Ayton a Phoenix fue un desastre: dos puntos, tres tiros intentados y un -24 en 22 minutos. En una historia de ESPN esta semana, Ayton declaró que los Lakers intentaban convertirlo en Clint Capela. En la transmisión de los Suns, el exalero de la NBA Eddie Johnson ironizó: “Probablemente esta noche podría decir que fue peor que Clint Capela”.
Los Lakers intentaron darle un giro positivo. “Tenemos que seguir con la mentalidad de ganar cada partido”, dijo Dončić. “Tenemos que seguir confiando”, agregó Smart. “No podemos dejar que juegos así nos quiten la confianza entre nosotros”. Redick enfocó sus comentarios postpartido en la reacción de L.A., que llegó a estar abajo por 12 en el último cuarto y logró regresar.
“No vas a evitar la adversidad”, dijo Redick. “Creo que nuestros muchachos estuvieron muy bien con eso esta noche. El básquetbol es un juego de errores y cometimos errores. Yo cometo errores. No creo que Jordan Ott haya dirigido un partido perfecto. No creo que sus jugadores [fueran perfectos]. Grayson Allen nos hizo daño y se fue 9 de 24. Así es este juego”.
Así es. Y ahora mismo, los Lakers no son muy buenos en él. L.A. ha perdido cinco de sus últimos siete. Está apenas por encima de Phoenix, por porcentaje, en la lucha por el último boleto de playoffs. Un par de derrotas más —los Lakers visitan San Francisco para enfrentar a los Warriors el sábado— y podrían caer a la zona de play-in.
Cuando le preguntaron por su nivel de frustración, Reaves respondió: “Muy alto”.
Pero esto es lo que son. Dončić es un talento ofensivo sublime; anotó 41 puntos ante Phoenix y casi cargó al equipo en el último cuarto. Reaves atraviesa la mejor temporada de su carrera. James fue All-Star. Un récord de 34–24 no es brillante, pero tampoco recuerda a Utah, Washington o New Orleans.
Los Lakers pueden ser un buen equipo. Simplemente no pueden ser uno grande. No esta temporada. No con este roster. Cuando el tiro de Reaves salió del aro, Dončić se dobló en una esquina. James salió apresurado hacia el vestidor. L.A. estuvo cerca del milagro. Para rescatar algo de esta campaña, necesitará muchos más.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/02/2026, traducido al español para SI México.