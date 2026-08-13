Por qué la NBA hizo un cambio importante en el calendario de la noche inaugural de la temporada 2026-27
La NBA comenzó oficialmente el camino hacia la temporada regular 2026-27 al revelar los calendarios de televisión nacional para los dos días más importantes del año antes de los playoffs: la noche inaugural y el día de Navidad. Se ha convertido en una tradición anual para la liga presentar estos partidos con gran despliegue, en un intento por generar una ola de noticias a mitad del verano. Y rara vez hay sorpresas, particularmente en la noche inaugural.
Durante años, la fórmula para los primeros partidos de la temporada ha sido sencilla. Son dos encuentros. Uno tiene como protagonista al campeón defensor, que comienza su temporada como local ante algún rival de su conferencia. Hay toda una ceremonia en la que el equipo levanta su bandera de campeón y recibe sus anillos. El segundo partido de la noche presenta cualquier combinación de equipos capaz de reunir la mayor cantidad de estrellas en un mismo encuentro.
Te puede interesar: NBA anuncia calendario 26/27: LeBron James regresa a Los Ángeles para Navidad
Este año, sin embargo, la NBA se apartó de esa fórmula. En octubre, la nueva temporada de la NBA no comenzará en Nueva York con una ceremonia para levantar la bandera de los Knicks, como es tradición. En su lugar, comenzará a las 3 p. m. ET en Detroit.
Sí, estás leyendo bien. El calendario del primer día de la NBA ya no consiste en dos partidos con el campeón como protagonista. En su lugar, la liga decidió incluir un encuentro vespertino entre los Pistons y Celtics, antes de que los Knicks reciban a los estelares 76ers para comenzar la defensa de su título. La primera noche del año concluirá con una reedición de las Finales de la Conferencia Oeste en San Antonio.
El partido entre Detroit y Boston destaca, ¿no?
Agregar un tercer encuentro al calendario de la noche inaugural representa un cambio importante y no está exento de riesgos.
Por qué la NBA agregó el Celtics-Pistons al calendario inaugural
La ventaja de tener más baloncesto no es demasiado complicada de entender. Es más baloncesto. Pero la primera pregunta que surgió al conocer el calendario fue: ¿por qué? Si la NBA iba a agregar un tercer partido, ¿por qué colocarlo en plena jornada laboral? No hay espacio para añadir otro después de los partidos de Knicks y Spurs, eso está claro, pero ¿por qué la liga consideró que valía la pena colocar un tercer encuentro en un horario tan poco habitual?
La respuesta no es demasiado complicada: la NBA cree que los aficionados quieren más baloncesto y decidió dárselo.
De acuerdo con la liga, el entusiasmo general por la próxima temporada, después de unas excelentes Finales de la NBA y de una montaña rusa de temporada baja, fue uno de los factores que motivaron el intento de ampliar la oferta de partidos en la noche inaugural junto con NBC. Agregar un tercer encuentro era la mejor manera de hacerlo, y colocarlo por la tarde garantizó que no se empalmara con los partidos de la noche.
A primera vista puede parecer extraño, pero tampoco es algo sin precedentes. NBC ha aprovechado innumerables veces a lo largo de su historia las transmisiones vespertinas de los Juegos Olímpicos, mientras que el Mundial de este verano volvió a demostrar que las transmisiones deportivas a mitad del día no están condenadas al fracaso.
Los aficionados internacionales probablemente también estarán encantados con la decisión. Un partido que comienza a las 3 p. m. ET permitirá que buena parte de los seguidores europeos pueda verlo y acostarse antes de la medianoche en sus respectivos países, algo poco habitual durante la temporada.
La lógica existe, pero un cambio tan importante siempre implica riesgos.
Para empezar, jugar en la noche inaugural es un honor que debe ganarse. Solo cuatro equipos pueden participar y uno de ellos siempre será el campeón defensor. Además, la mayoría de las veces el campeón disputa el primer partido del año, algo que tiene sentido: comenzar la temporada de la NBA presentando al último equipo que ganó un partido de la NBA.
No siempre ha sido así a lo largo de la historia de la liga, pero en la era moderna esa es la manera en que se ha estructurado la noche inaugural año tras año.
Los Celtics y Pistons no carecen de estrellas y se perfilan como equipos competitivos en el Este. Sin embargo, ninguno de los dos logró superar la segunda ronda de los playoffs la temporada pasada. Su enfrentamiento para abrir el año implica el riesgo de resultar decepcionante, y esa no es la sensación que nadie quiere tener en la noche inaugural.
Que el primer partido del año sea un fracaso es un riesgo inevitable hasta cierto punto, pero se reduce cuando ese encuentro tiene como protagonista al mejor equipo de la temporada anterior.
Desde una perspectiva más amplia, hay cierta falta de aura en que una temporada de la NBA comience con un partido a las 3 p. m. El inicio de una nueva campaña merece toda la pompa y circunstancia que podamos darle. Los aficionados llevan meses esperando este día, después de todo.
Un partido a media tarde no genera la misma sensación que un encuentro habitual a las 7:30 p. m., después de todo un día de anticipación y una celebración por el campeonato.
Por supuesto, podría demostrarse que no es así. Puede llegar el día y que Celtics-Pistons ofrezca un espectáculo extraordinario, comparable a un delicioso aperitivo antes del plato fuerte de Knicks-76ers. No sería sorprendente que sucediera.
Pero tampoco sería sorprendente que este partido adicional termine restándole algo de prestigio a la noche inaugural y haga que se sienta más como una exhibición de sábado por la tarde en medio de la temporada regular que como la segunda noche más importante del calendario de la NBA, sin contar los playoffs.
La noche inaugural estaba perfectamente bien antes. La NBA decidió probar algo nuevo este año. Como siempre, intentar algo diferente implica riesgos. Ahora habrá que ver si la apuesta funciona.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/08/2026, traducido al español para SI México.