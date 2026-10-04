Por qué un scout de la NBA no cree que los Cavaliers tengan suficiente para luchar por el título

No hay duda: esta es una temporada de campeonato o fracaso para los Cavaliers.

Los Cavs necesitaron un par de victorias en el Juego 7 contra los Raptors y los Pistons para asegurar un lugar en las finales de la Conferencia Este de la temporada pasada, donde posteriormente fueron barridos por los Knicks, que llegaban encendidos.

Cleveland redobló la apuesta y fue con todo esta offseason, al enviar su última selección de primera ronda intercambiable a los Nuggets a cambio de Peyton Watson, además de volver a firmar a Donovan Mitchell y James Harden con contratos millonarios. Una posible reunión con LeBron James no se concretó como esperaban.

“Esperaba que Cleveland llegara hasta donde llegó [el año pasado]”, dijo un scout anónimo de la NBA a Sports Illustrated. “Sabía que probablemente aprenderían de lo ocurrido el año anterior, y así fue. Creo que las preguntas con ellos comienzan con Kenny Atkinson. ¿Es un coach lo suficientemente bueno? No me gustó cómo planteó las cosas en los playoffs. No tuvieron respuestas para los Knicks. Ahora James Harden es mayor y no sé cómo van a encajar sus piezas”.

Una de esas nuevas piezas es Watson, un alero de ambos lados de la cancha que es un defensor sobresaliente y una amenaza ofensiva en ascenso. La temporada pasada promedió 14.6 puntos, la mejor cifra de su carrera, con 41.1% de efectividad en triples para Denver.

“Para mí, Watson necesita otros dos años de desarrollo”, dijo el scout. “Es demasiado descuidado con el balón. No es lo suficientemente consistente. Realmente pierde el control cuando conduce el balón, y eso simplemente es inconsistente.

“No puede ser consistente con eso. La parte superior de su cuerpo es realmente débil y no es fuerte ni sólido cuando penetra. No lanza lo suficientemente bien de manera consistente, no creo, como para decir que eso será lo que haga, pero tampoco maneja bien el balón entre el tráfico. Así que no es un jugador que cambie partidos. Jugó con el mejor jugador de la liga en Denver [Nikola Jokic] y no pudo encontrar esa consistencia. Eso es una señal de alerta”.

Una de las salidas de Cleveland que pasó más desapercibida durante la offseason fue Dean Wade, quien promedió 5.8 puntos con 43.9% de efectividad en tiros de campo la temporada pasada. Wade ahora está en Philadelphia como una pieza que encaja perfectamente en la nueva rotación de los 76ers.

“Perder a Wade les va a doler”, dijo el scout. “Por lo que es, hace mucho por ellos. Quiero decir, defendía varias posiciones. Es aguerrido. No necesita reconocimiento. Es simplemente un jugador que pasa desapercibido, juega con intensidad y hace su trabajo en ambos lados de la cancha. Entonces, ¿quién va a defender a los rivales este año?”.

Cleveland mantendrá al resto del roster, aunque Evan Mobley cumplió con el mínimo de 65 partidos jugados de la NBA la temporada pasada, pero no recibió votos para ningún premio después de haber ganado el Jugador Defensivo del Año la temporada anterior. Mitchell, el corazón y alma de los Cavs, firmó en julio un contrato de cuatro años y 275 millones de dólares con Cleveland. Está ahí para quedarse a largo plazo.

“Pensé que Mobley iba a dar el salto hace dos años, cuando ganó el Jugador Defensivo del Año”, dijo el scout. “Pero realmente no ha crecido desde entonces. Ha dado un pequeño paso atrás ofensivamente. Pensé que habría desarrollado más áreas de su juego. Siempre sentí que realmente tenía que consolidar el triple para dar otro paso. No lo ha hecho.

“Mitchell es un gran tipo”, continuó el scout. “Un gran anotador. Puede tener una noche espectacular en cualquier momento. ¿Es un jugador 1A en un equipo campeón? No lo sé. Definitivamente es un jugador 1B. Y si hubiera tenido a James Harden hace cinco, seis o quizá siete años, entonces dirías: ‘Está bien, serían una dupla’. Pero ahora tiene a un Harden veterano. Creo que simplemente necesita a otro jugador a su lado. Quiero decir, es un jugador extraordinario. Simplemente no lo veo como un jugador 1A durante una carrera en los playoffs. Puede hacerlo en la temporada regular, pero sí, no lo he visto hacerlo en los playoffs”.

Resumen de la offseason

Quiénes llegan: James Harden (renovó), Donovan Mitchell (renovó), Peyton Watson (sign-and-trade), Thomas Bryant (renovó), Mario Hezonja, Khalifa Diop

Quiénes se van: Keon Ellis, Larry Nance Jr., Max Strus, Dean Wade, Dennis Schröder, Georges Niang

Ellis se convirtió en una pieza útil desde la banca de Cleveland cuando los Cavs lo adquirieron a mitad de temporada procedente de los Kings, aunque no aportó demasiado en los playoffs. Strus, de hecho, jugó más partidos en los playoffs (18) que en la temporada regular (12) debido a una fractura de Jones en el pie izquierdo. Ahora es jugador de los Clippers. Wade, como mencionamos anteriormente, será un contribuyente importante desde la banca de los 76ers.

La predicción de SI para los Cavaliers en la temporada 2026-27

Récord: 51-31 | Predicción de las posiciones de la NBA para 2026-27: ¿Qué equipos subirán, caerán y sorprenderán?

A pesar del panorama poco favorable del scout, nuestro equipo de NBA en SI.com tiene grandes expectativas sobre los Cavs esta temporada. Chris Mannix eligió a los Cavs para perder ante los 76ers en las finales de la Conferencia Este, mientras que Liam McKeone y Blake Silverman pronosticaron que Cleveland perderá ante los Spurs en las Finales de la NBA. Sí, no tenemos un título en nuestras predicciones, pero si todos se mantienen saludables, los Cavs deberían estar metidos de lleno en la pelea hasta finales de mayo y principios de junio.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/10/2026, traducido al español para SI México.