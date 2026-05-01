¿Qué dijo Victor Wembanyama tras ganar su primera serie de playoffs en su carrera?
Los Spurs avanzan a la Ronda 2 de los playoffs de la NBA por primera vez desde 2017.
El equipo de San Antonio avanzó en la postemporada 2026 tras derrotar a los Trail Blazers con una contundente victoria en el Juego 5 la noche del martes. Portland, a su favor, recortó una desventaja considerable para acercarse a nueve puntos en el último cuarto, pero los Spurs terminaron imponiéndose con claridad. Final: 114–95.
Te puede interesar: Victor Wembanyama elegido Defensivo del Año de la NBA
Como era de esperarse, el hombre grande de San Antonio, Victor Wembanyama, tuvo un impacto enorme en el partido, terminando con 17 puntos, 14 rebotes, tres asistencias y, quizá lo más importante, seis bloqueos (uno de los cuales seguramente será para la historia—ver abajo).
Si se suman sus siete bloqueos del Juego 4, el “Alien” se convierte en el tercer jugador de San Antonio con 13 bloqueos en dos partidos de playoffs, uniéndose a las leyendas de la franquicia Tim Duncan y David Robinson.
En términos generales, fue un excelente debut en playoffs para el ex pick No. 1; puede que se haya perdido un partido completo y la mayor parte de otro por una conmoción cerebral, pero aun así terminó con promedios de 21 puntos, 8.8 rebotes, 2.0 asistencias y 4.0 bloqueos en cuatro juegos.
Hablando con los medios después del partido, Wemby reflexionó sobre su primera serie de primera ronda y abordó algunos de los comentarios alrededor del equipo (principalmente que quizá son demasiado jóvenes para manejar la postemporada).
“Definitivamente es una sensación diferente ganarle a alguien y pensar que su temporada se terminó, y también jugar contra el mismo equipo una y otra vez”, comentó. “Pero todos somos competidores, así que... está bien. Es divertido.”
Sobre las críticas por la falta de experiencia, que claramente no le molestan, añadió: “Nos conocemos mucho más de lo que cualquiera de afuera nos conoce y confiamos entre nosotros. Pero para mí, ni siquiera estoy tratando de evitar eso, simplemente no es un tema.”
Aunque los Blazers ganaron un partido en la serie al mejor de cinco, los Spurs se llevaron los otros cuatro con relativa comodidad. Wemby considera que el equipo se mantuvo fiel a su identidad en el éxito.
“Hablamos de no cambiar lo que hacemos, solo corregir pequeños detalles y hacer todo lo que se dice, pero mejor”, explicó, asegurando que la identidad del equipo se mantuvo “muy bien”.
“Y seguimos confiando en el plan de juego. ... Volvimos a él y a confiar en nosotros mismos en momentos en los que fue difícil. Eso habla de cuánto confiamos entre nosotros y en el proceso.”
Los Blazers, sin embargo, “ofrecen una gran resistencia”, añadió. “Es divertido jugar contra ellos.”
Con el reloj agotándose en el último cuarto y los Spurs arriba por 19, el coach Mitch Johnson sacó a sus titulares, quienes tuvieron un pequeño momento juntos en la banca.
Cuestionado también sobre ese momento tras el partido, Wemby—quien no es ajeno a mostrar emoción después de los juegos—atribuyó ese sentimiento a “un paso bien dado, ¿sabes?
“Personalmente estoy feliz de ver que las cosas avanzan y en la dirección correcta.”
San Antonio enfrentará ahora al ganador de la serie entre Nuggets y Timberwolves en la segunda ronda. Minnesota lidera actualmente esa serie 3–2.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/04/2026, traducido al español para SI México.