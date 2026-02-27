Reporte: La NBA apunta a ocho grandes ciudades para su nueva liga europea
Adam Silver es comisionado de la NBA desde 2014, y mucho ha cambiado bajo su mandato. Introdujo un nuevo torneo de temporada regular, el formato del All-Star Game ha sufrido múltiples transformaciones y, junto con la oficina de la liga, trabajó con la National Basketball Players Association para remodelar por completo el panorama de los “superteams” en el más reciente Convenio Colectivo. Aunque aún no se han añadido nuevas franquicias, la expansión parece inminente.
Pero su proyecto más grande hasta la fecha apenas empieza a tomar forma: NBA Europe.
En 2025, Silver anunció que la NBA trabajaría con FIBA para lanzar una nueva liga en Europa, que competiría con la actual EuroLeague. Desde entonces, el comisionado ha ofrecido algunos detalles generales. La NBA apuntaría a los principales países europeos para albergar nuevas franquicias, que podrían ser entre 12 y 16, todas sujetas a una elevada cuota de entrada. También podrían existir vías de clasificación a través de la Basketball Champions League. Además, ya han surgido reportes de jugadores actuales y exjugadores de la NBA interesados en involucrarse tanto en la propiedad como en la gestión de equipos.
Aún quedan muchos detalles por definir. El mes pasado, Silver señaló que octubre de 2027 es la fecha tentativa de inicio, por lo que la formalización del proyecto deberá acelerarse pronto. Este jueves, un nuevo reporte reveló uno de los pasos clave: las ciudades candidatas para albergar a los equipos.
Según Alex Sherman de CNBC, la NBA evalúa ocho ciudades como sedes permanentes de NBA Europe: Londres, París, Roma, Madrid, Barcelona, Atenas, Estambul y Berlín. Todas habían sido mencionadas previamente como posibilidades, pero ahora la liga estaría acotando su enfoque. El informe añade que la competencia contaría con entre 10 y 12 equipos en total, y que Silver espera integrar no solo nuevas franquicias, sino también clubes europeos existentes que acepten unirse al proyecto.
Las ciudades seleccionadas tienen lógica dentro de la estrategia de la NBA. Cada una pertenece a mercados clave en Europa: Reino Unido, Francia, Italia, España, Grecia, Turquía y Alemania. La mayoría de esos países ya tiene vínculos con la EuroLeague, lo que implica una base de aficionados consolidada más allá del público internacional de la NBA.
Aunque la nueva liga estaría vinculada principalmente a la NBA en nombre, los aficionados estadounidenses deberían seguir de cerca su evolución. El comisionado adjunto Mark Tatum planteó la posibilidad de incluir equipos de NBA Europe en el torneo de temporada regular. Y si bien el reporte indica que no habría una afiliación formal entre organizaciones de la NBA y de NBA Europe al estilo de la NBA G League, Silver ha manifestado su deseo de crear un conducto formal de talento europeo que comience en NBA Europe y desemboque en la NBA al otro lado del Atlántico.
Todavía queda un largo camino para concretar por completo la visión internacional de Silver. Pero definir las ciudades anfitrionas es, sin duda, un primer gran paso.
Por qué la NBA quiere crear una liga europea
La motivación detrás de este proyecto ha sido clara desde el inicio: Adam Silver cree que existe una enorme oportunidad para convertir a la NBA en un deporte verdaderamente global, especialmente ahora que varias de las principales estrellas de la liga provienen de Europa.
“Somos el deporte de mayor crecimiento en este país en este momento”, dijo Silver durante una aparición en Germany a principios de este año. “Estamos, en esencia, en una era dorada del deporte… En los 1936 Summer Olympics aquí en Berlin fue cuando el basketball se introdujo por primera vez en el movimiento olímpico. De hecho, James Naismith vino a Berlín para esos Juegos y, supuestamente, lanzó el balón para el salto inicial de la competencia. Así que existe una larga historia aquí.
“Solo diría que seguimos enormemente entusiasmados con esto. Hemos estado reuniéndonos con clubes interesados en participar en nuestra liga. Hemos mantenido conversaciones con otros posibles socios, incluidas compañías de medios que desean cubrirla, potenciales socios de transmisión y patrocinadores tradicionales que quieren trabajar con nosotros. Estamos analizando la oportunidad de desarrollar la infraestructura de arenas, no solo aquí en Alemania sino en todo el continente. Es algo que realmente nos entusiasma.”
Sin embargo, la situación es compleja, considerando las estructuras ya establecidas del basketball europeo, tanto bajo FIBA como de la EuroLeague. Silver también abordó esa preocupación en Alemania.
“Creo que es fundamental respetar las tradiciones del basketball europeo… Estamos tratando de encontrar la mejor combinación entre lo antiguo y lo nuevo, tradición e innovación”, afirmó. “Francamente, eso es lo que la NBA aporta a la mesa. También es la razón por la que es importante no solo contar con FIBA como socio, sino también con organizaciones existentes que comprendan la cultura del basketball europeo, su historia y lo que lo hace único en tantos sentidos.”
Se trata del proyecto más ambicioso de Silver como comisionado. Y todo indica que su visión internacional avanza, paso a paso, hacia convertirse en realidad.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/02/2026, traducido al español para SI México.