Muchos aficionados y analistas (¡yo incluido!) no tenían demasiadas expectativas sobre los Rockets de cara a la temporada 2026-27.

Houston ganó 52 partidos la temporada pasada, pero no parecía un verdadero contendiente debido a una ofensiva errática que dependía casi por completo de Kevin Durant para mantenerse al ritmo de sus rivales. Esta percepción pareció confirmarse de una manera todavía más contundente de lo que cualquiera imaginaba cuando los Rockets fueron eliminados por unos Lakers que no contaban con Luka Dončić ni Austin Reaves. El equipo necesitaba mejorar su tiro y sumar más capacidad de creación de juego de cara a la offseason, pero la directiva prácticamente mantuvo intacto el roster. Su único movimiento importante fue la contratación de Marcus Smart, quien no es precisamente una fuerza ofensiva, por más que aporte en el aspecto defensivo.

En cambio, la organización apostó a que el regreso de Fred VanVleet tras una rotura del ligamento cruzado anterior, a sus 32 años, el manejo del balón de Smart y la evolución interna de un talentoso núcleo joven permitirían corregir los defectos que acabaron con sus aspiraciones la temporada pasada. Sin duda, había decisiones mucho peores que confiar en Amen Thompson y Alperen Şengün... pero no parecía suficiente para mantenerse al ritmo de una Conferencia Oeste que contaba con dos de los favoritos al campeonato en la pretemporada, incluso con la defensa de élite que el equipo conservaría de la campaña anterior. Por eso, los Rockets quedaron fuera de la mayoría de las conversaciones sobre los verdaderos contendientes, incluida mi propia lista para Sports Illustrated, en la que detallé los nueve equipos que consideraba capaces de ganar el título.

Unas cuantas semanas después del inicio de la temporada, Houston está haciendo que yo (al igual que todos los demás críticos) quede en ridículo. Lidera el Oeste con marca de 7-1, tiene el segundo mejor rating ofensivo de toda la NBA y cuenta con una defensa dentro del Top 10. Ha conseguido victorias destacadas ante rivales de su mismo estado, como Spurs y Mavericks, además de imponerse a unos Thunder que no contaban con todos sus jugadores. Sin embargo, no se habla demasiado de este equipo.

La temporada todavía es larga. Pero en medio de un panorama por el campeonato que ha cambiado drásticamente desde el partido inaugural, los Rockets están exigiendo más atención... y debemos dársela.

El éxito inicial de Rockets parece sostenible gracias a un nombre

¿Qué es lo más interesante del buen comienzo de temporada de los Rockets? Que parece que encontraron una fórmula sostenible para competir, algo que prácticamente nadie esperaba que consiguieran.

Debido a la falta de refuerzos ofensivos durante la offseason, se esperaba que Kevin Durant volviera a ser el encargado de mantener en marcha la ofensiva. El regreso de VanVleet ayudaría a que el funcionamiento del equipo fuera más fluido, pero KD tendría que ser KD durante toda la temporada para que Houston anotara los puntos suficientes y pudiera seguir el ritmo de sus rivales. Fue un plan lo bastante bueno como para construir una ofensiva dentro del Top 10 la temporada pasada, pero resultó lamentablemente insuficiente en los playoffs, por lo que representaba una base poco confiable para un contendiente al título.

Entonces comenzó la temporada y los Rockets decidieron apoyarse por completo en alguien más: Şengün.

El inicio de la sexta temporada del centro de 24 años en la NBA ha sido extraordinario. A pesar de perderse dos partidos por una lesión en la espalda, Şengün lidera a su equipo en puntos (23.3), intentos de tiro de campo (15.7) y tiros de campo anotados (9.0) por partido. Parte de su producción se debe a un comienzo encendido en los triples: el jugador turco está convirtiendo el 53.8% de sus lanzamientos desde esa distancia, aunque apenas intenta dos por encuentro. Simplemente ha sido una máquina de anotar cerca del aro y está aprovechando la atención que genera para crear oportunidades para sus compañeros a un ritmo nunca antes visto en su carrera, con 7.8 asistencias por noche. A estas alturas, el dos veces All-Star ya ha demostrado ser un anotador de primer nivel, pero no habíamos visto una producción tan completa, capaz de elevar tanto al equipo como sus propias estadísticas.

Las mejores cualidades de Şengün quedaron de manifiesto el lunes por la noche, durante una contundente victoria ante los Celtics, que jugaban como visitantes. Sumó 26 puntos y 10 asistencias, además de siete rebotes, en un partido en el que Houston construyó buena parte de su ofensiva a través de él. Su defensa, durante mucho tiempo el punto débil de su juego, también fue sobresaliente: Şengün registró cuatro bloqueos y robos combinados ante un equipo de Boston que se ubica en la mitad superior de la liga en pérdidas de balón por partido.

SENGUN AND THE ROCKETS IMPROVE TO 7-1 🚀



26 PTS

7 REB

10 AST

2 STL

2 BLK pic.twitter.com/wzkonWKy1p — NBA (@NBA) November 3, 2026

Lo más importante es que su capacidad para funcionar como un motor ofensivo de élite ha liberado de responsabilidades a Durant. El histórico anotador sigue siendo una garantía de puntos, pero hasta ahora promedia la menor cantidad de tiros por partido de toda su carrera. Ayer apenas intentó seis tiros de campo en una cómoda victoria. KD seguirá teniendo que ser él mismo para que los Rockets alcancen su máximo potencial, pero la temporada pasada tuvo demasiada carga como principal responsable de elevar el nivel del equipo. La situación actual sólo puede beneficiarlo.

Todo lo demás ha encajado alrededor de esos dos jugadores. VanVleet ha cumplido con todo lo que esperaban de él como conductor de la ofensiva, lo que permite que Şengün reciba el balón en las zonas de la duela donde se siente más cómodo. Amen Thompson sigue siendo una pesadilla en defensa y ya salvó por sí solo una victoria de los Rockets con un espectacular bloqueo sobre Victor Wembanyama. Jabari Smith Jr. finalmente ha dado el salto que todos creían que podía dar: anota más de tres triples por noche y juega una gran defensa. Smart ya ha demostrado ser una gran contratación por su relación calidad-precio. La ofensiva funciona a la perfección a pesar de que el mejor tirador del roster después de KD, Reed Sheppard, ha tenido un comienzo muy frío desde la línea de tres puntos. Y todos los jugadores que pisan la duela se enorgullecen de hacerles la vida imposible a sus rivales en el costado defensivo.

Todo está saliendo a la perfección para Houston, algo que siempre despierta sospechas en una etapa tan temprana de la temporada. Pero incluso si sus porcentajes de tiro vuelven a niveles más habituales, la fórmula de una defensa física, varios jugadores capaces de anotar tiros difíciles y un hombre grande con capacidad para repartir asistencias parece ideal para mantener el éxito de manera constante.

El camino está abierto para que Houston se convierta en uno de los mejores sembrados del Oeste

Más allá de lo que los Rockets pueden controlar, las circunstancias también están favoreciendo a Houston para que pueda ocupar uno de los primeros puestos del Oeste en este inicio de temporada.

Los Thunder, el equipo dominante de la Conferencia durante las últimas temporadas, ya perdieron a tres titulares por lesiones de larga duración. Los Timberwolves, que terminaron justo detrás de Houston en la clasificación el año pasado, no contarán con Anthony Edwards durante varios meses. Los Nuggets tienen dificultades para mantenerse por encima del .500. Los Grizzlies y Trail Blazers son los únicos otros equipos del Oeste que también registran una sola derrota hasta ahora; por más entretenidos que hayan sido sus comienzos, no se espera que puedan competir por el título a largo plazo.

Los Spurs siguen siendo uno de los equipos con más talento de la liga y tienen serias aspiraciones al campeonato, pero, fuera de ellos, el camino está completamente despejado para que los Rockets se consoliden junto a sus rivales texanos. Si logran mantenerse saludables, Houston tiene la combinación adecuada de talento y sistema de juego para acumular victorias durante los próximos meses.

Sigue de cerca a este equipo conforme avance la temporada. Los Rockets se han ganado nuestra atención.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/11/2026, traducido al español para SI México.