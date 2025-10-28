Santiago Harp asegura que estaría interesado en un equipo de NBA en una expansión
A los Diablos Rojos les interesa adquirir un equipo de la NBA en una posible expansión en un futuro, aunque Santiago Harp, vicepresidente Del Consejo de Administración del club, admitió que para que eso suceda debe pasar un proceso largo y solucionarse distintos factores en México.
“Por supuesto que estaríamos interesados, pero faltan muchos factores para que México tenga una franquicia de la NBA en México y es un proceso que lleva mucho tiempo. Antes se tiene que hacer un estudio de mercado, mejorar la economía y seguridad para recibir a jugadores como LeBron James y los mejores del mundo”, explicó a Sports Illustrated México.
Desde hace más de un lustro, México siempre suena como candidata para tener un equipo de NBA en los reportes de la prensa. Los esfuerzos comenzaron de forma seria con la llegada de Capitanes de Ciudad de México, que desde 2021 pertenecen a la G-League, la liga en la que se desarrolla el talento joven de las franquicias.
Capitanes ha fungido como un laboratorio de pruebas para saber si en un futuro México es capaz de tener una franquicia. Además, el país tricolor es el que más partidos de la Asociación Nacional de Baloncesto ha recibido fuera de Estados Unidos y Canadá, con 33, el 1 de noviembre se jugará el 34 entre los Mavericks y los Pistons.
Por ello, cuando el año pasado, en el duelo 33 de la liga en la nación, entre el Heat y los Wizards, se vio a Harp sentado junto a Adam Silver, comisionado de la NBA, surgieron rumores de un acercamiento para pujar por una nueva franquicia, que se estima tendría un costo de 7 mil millones de dólares, según distintos reportes de prensa.
Actualmente, el equipo con menos valor, según Forbes, son los Memphis Grizzlies con 3,500 millones de dólares.
“Adam solo me pregunto sobre los Diablos. Sabía que los Yankees jugaron contra nosotros ese año y que estábamos en nuestro primer año con el equipo de basquetbol. Nos deseó mucha suerte, estábamos en nuestra primera fase final”, señaló e hijo del dueño del México, Alfredo Harp.
Los Diablos son la franquicia de la Liga Mexicana de Beisbol más ganadora con 18 títulos y desde 2024 añadieron equipos en la Liga de Softbol femenil y en la Nacional de Baloncesto (LNBP), para convertirse en un club multideportivo.
El dominicano Omar Minaya, asesor de operaciones deportivas de los Yankees, fue quien le dio la idea a Harp de fundar el cuadro de baloncesto. Santiago describió a Omar como uno de sus mentores. Minaya ha sido ejecutivo en las Grandes Ligas desde 2002.
“Me ha guiado a rodearme de los mejores y aprender de ellos en todos los deportes”, comentó Harp.
Santiago confesó que antes de entrar a la LNBP en 2024, los Diablos se acercaron a los Capitanes para hacer un proyecto en conjunto, sin embargo, las conversaciones no rindieron frutos, por lo que optaron por ir a la Liga Nacional, en donde operar un equipo cuesta entre 12 y 14 millones de pesos anuales (entre 650 y 761 mil dólares), de acuerdo con reportes de prensa.
“No sabíamos a qué iba a llegar nuestra unión, pero hubo pláticas para ver qué podíamos hacer en conjunto. Ellos ya estaban en G-League, en donde tienen un proyecto interesante y ojalá sigan apoyando al baloncesto mexicano. No sabemos si en el futuro nos podremos unir”.
Si algún día se da la entrada de los Rojos a la NBA, Harp consideró que su objetivo principal sería aportar al desarrollo del basquetbol mexicano, al darle oportunidad a jugadores tricolores de llegar a la máxima competición de baloncesto del mundo.
“Nuestro objetivo, como en todos los deportes, es apoyar al talento mexicano”, sentenció.
Por lo pronto, los Diablos disputan su segunda campaña en la LNBP, en la que buscan el bicampeonato y están en las Finales de Zona.