La Selección Mexicana de basquetbol busca dar en casa un nuevo paso al Mundial
ZACATECAS.- México marcará en Zacatecas dos señales en su calendario rumbo al Campeonato Mundial de Basquetbol Qatar 2027. Primero, este jueves contra Colombia y el lunes cuando enfrente a Brasil. Los boletos están agotados para ambos juegos en el gimnasio Marcelino González de esta ciudad que ha sido el cubil mexicano durante las eliminatorias mundialistas.
El camino ha sido complicado, sin embargo hoy las cuentas son positivas en la calculadora. México tiene tres victorias y el mismo número de derrotas (una de ellas por un punto en contra de Estados Unidos). El panorama hacia adelante incluye a las selecciones de Colombia, Brasil y Chile.
México debe sumar cuatro victorias más si quiere cruzar el océano el próximo año para enfrentarse a los mejores equipos del mundo. Sin embargo, el equipo sabe que primero debe dar el primer paso.
México busca acercarse al Mundial de Basquetbol
Omar Quintero, entrenador de la selección desde hace casi seis años, da un panorama del partido más inmediato: “Una selección de Colombia que viene completa con Jaime Echenique, que ha estado en la G-League y en campamentos de NBA; Braian Angola, que juega en Europa. Una selección bastante fuerte, bastante dura, pero por nuestra parte tenemos a la selección nacional completa, bien enfocada para el juego de esta noche y listos para salir con la victoria y subir en el ranking”.
Gabriel Girón, caballo de mil batallas en la duela y uno de los capitanes del equipo, habla acerca del cambio generacional que ha vivido la selección: “Una de las virtudes de Omar Quintero es que ha sabido darles oportunidades a los jóvenes. En mi época costaba más trabajo que nos dieran oportunidades. Hoy en día han debutado jugadores hasta de 16 años. Se están viendo nuevas caras y ellos serán los que más adelante carguen a la selección. En esta ventana de partidos contra Colombia y Brasil no estarán Karim López y Gael Bonilla. Sin embargo estará talento joven como Moisés Andreasi y Víctor Valdés”.
El optimismo también invade a Xavi Montferrer, uno de los asistentes técnicos de Quintero que pone acento español a la selección: “Yo veo el camino bien. Veo que es básica esta ventana y a partir de ahí también es muy importante para nosotros terminar en casa. Yo siempre intento ser muy positivo en eso y creo que clasificaremos porque así nos dice toda la trayectoria que llevamos”.
La selección mexicana busca en Zacatecas una victoria que la acerque a su segundo Campeonato Mundial consecutivo. Además, continuar escalando en el ranking Mundial.