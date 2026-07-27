Selleaze se viste de héroe y le da triunfo de último minuto a México en basquetbol: Juegos Centroamericanos 2026
Con un duelo de volteretas y un triunfo en los segundos finales, la Selección Mexicana varonil de básquetbol comenzó con el pie derecho su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
Su debut se dio este domingo 26 de julio desde la Arena Banreservas de Santo Domingo. Para este primer encuentro, los "12 Guerreros" se enfrentaron a Panamá, inaugurando las acciones del Grupo B.
El conjunto Tricolor comenzó poniéndose al frente en el primer cuarto. Con Alejandro Muñoz y Ronnie Selleaze como sus principales piezas en ataque, los "12 Guerreros" culminaron el primer parcial con un marcador a su favor de 19-10.
Panamá hizo sufrir a México
Sin embargo, el trámite no iba a ser tan sencillo y así lo dejó en claro Panamá a partir del segundo periodo. Con los encestes de Johnny Murillo y Dylan Lemon, los centroamericanos lograron ponerse por un momento a un solo punto de distancia. Aunque México volvió a tomar distancia, el descanso llegó con un apretado 35-31.
Para el regreso a la duela, el cuadro canalero salió decidido a proponer y, en cuestión de tres minutos, ya le había dado la vuelta al marcador. Otra vez Murillo causó estragos sobre la defensa azteca y, al cierre del tercer cuarto, Panamá ya ganaba 48-49.
Un cierre dramático
En el último periodo, el cuadro mexicano inició por primera vez en desventaja. Panamá intentó liquidar el juego e incluso logró sacar una diferencia de 8 puntos. No obstante, vino la reacción de México. Tras no dar por perdido el partido y con Ramiro Altamirano tomando la batuta en ataque, la escuadra nacional logró empatar 62-62 a un minuto del final.
Tras un cierre dramático con ambos conjuntos intercambiando puntos, a cuatro segundos del reloj Ronnie Selleaze convirtió una canasta de dos puntos para certificar la victoria de México por 64-62.
¿Cuándo volverá a jugar México?
Los "12 Guerreros" regresarán a la duela este martes 28 de julio a las 18:00 horas, cuando se midan ante Jamaica en la segunda fecha de la fase de grupos. Posteriormente, cerrarán la primera ronda enfrentando a Puerto Rico el jueves 30 de julio, también a las 18:00 horas.
Cabe recordar que el primer y segundo lugar de cada sector avanzarán directamente a la ronda de semifinales.
¿Cómo va el medallero de los Juegos Centroamericanos?
De momento, México sigue liderando la tabla del certamen con 16 medallas de oro, 15 de plata y 12 de bronce, sumando un total de 43 preseas. Un peldaño abajo se encuentra Colombia con 6 metales dorados, 8 de plata y 5 de bronce. Cerrando el Top 3 se ubica Cuba con 6 de oro, 2 de plata y 6 de bronce.