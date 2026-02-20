Shaquille O'Neal recibe el amor de fans mexicanos, en la promoción de su tenis en el país
Cristian Ramos invirtió su última semana para decorar un balón de basquetbol con imágenes de Shaquille O’Neal, su ídolo desde los 9 años. La pelota contiene dibujos de Shaq con el uniforme de los Lakers, el equipo con el que el ex pívot ganó tres títulos de la NBA, y de personajes a los que ha interpretado en películas como Kazam, en 1996, Man of Steel, en 1997.
El objetivo, era regalarle la pelota al gigante de 2.16 metros de estatura en un convivio que tuvo con sus fans mexicanos en la tienda Coopel de San Cosme en Ciudad de México, en donde promocionó su colección de tenis, que han vendido más de más de 100 mil unidades en el país desde su lanzamiento en 2024.
“Le hice este balón para dárselo por su cumpleaños 54, que será el 6 de marzo”, señaló el programador de software, quien pidió permiso en su trabajo para asistir al evento la mañana de este viernes, día laboral en México.
Ramos, de 36 años, fue parte de la más dos decenas de fans de Shaq, quienes, mediante dinámicas en redes sociales realizadas por influencers y Coopel, se ganaron un pase para el “Meet and Greet” con la leyenda que obtuvo cuatro trofeos Larry O’Brien en sus 19 años de carrera en la mejor liga de baloncesto del mundo.
En el caso del oriundo de Tultitlán, se ganó su derecho a compartir unos segundos con la leyenda, con la que se tomó una foto, por ser el segundo lugar en una trivia de ocho preguntas sobre la vida del ex deportista que lanzó Coopel. Él acertó siete de las ocho.
Ramos portaba uno de las cuatro versiones de los tenis “SHAQ”, que se comercializan en México desde hace dos años, unas zapatillas especiales ya que pretenden democratizar el calzado deportivo especializado en México.
Su mercado objetivo son personas de escasos recursos y los precios van de los 999 a los 1,599 pesos y en su lanzamiento en 2024, la súper estrella acudió a Ecatepec, de los municipios más pobres de México, a regalar 500 pares.
“Usé los tenis para entrenar y tienen buen agarre. Es positivo que sean accesibles”, comentó Thiago Fuentes, un joven de 15 años, que aunque no vio jugar en la televisión a O’Neal, es fan por su padre.
Thiago llegó con la ilusión de conseguir una firma del ex jugador del Heat, pero se conformó con una foto, como las más de dos decenas de aficionados que acudieron a la sucursal de San Cosme.
O’Neal escogió a México para lanzar los tenis en América Latina, porque sus raíces con el país están conectadas desde su juventud, cuando vivió en San Antonio, Texas, ciudad en la que hay varios tricolores y descendientes de tricolores viviendo.
Ahí se enamoró de su cultura y gastronomía, y aprendió algunas palabras en español. Desde ese momento sembró la semilla que le hizo elegir al país como su bandera para comenzar a vender sus tenis en la región.
Es tan enamorado de la nación, que en la rueda de prensa previa a convivir con sus fans, aseguró que en México, su verdadero nombre es Shaquille González.
“Me encanta estar en este país, en San Antonio conocía a muchos mexicanos y la cultura. Espero seguir haciendo negocios en el país”, comentó el miembro del Salón de la Fama de la NBA.
Al final, Ramos no logró darle a “González” el balón que hizo con amor, fueron apenas unos ocho segundos los que convivió con él en la foto que se tomaron los ganadores de las dinámicas, pero sí cumplió con el objetivo de estar cerca del ídolo al que vio desde pequeño, lo que para él fue un objetivo cumplido.