Una noche imposible: Wemby hace historia en derrota, Ant desafía los tiempos y Knicks no tienen freno
Los playoffs de la NBA tuvo de todo: un récord histórico en la derrota, el regreso anticipado de una de las figuras más esperadas y una paliza que confirmó que los Knicks no tienen freno. Y esta noche hay más.
Victor Wembanyama hizo algo que nadie había hecho en más de 50 años de historia del playoff de la NBA. El francés de 22 años terminó el Juego 1 ante Minnesota Timberwolves con 12 tapones, el récord absoluto en un solo partido de playoffs desde que la liga empezó a registrar el dato en la temporada 1973-74. Superó la marca de 10 que compartían Mark Eaton, Hakeem Olajuwon y Andrew Bynum, y ya tenía siete al medio tiempo, el segundo mejor registro en una sola mitad en toda la era moderna. Para completar la noche histórica, Wembanyama cerró con un triple doble: 11 puntos, 15 rebotes y 12 tapones.
El problema fue que no alcanzó, y la razón tiene dos caras. Por un lado, Wembanyama terminó con solo 11 puntos con 5 de 17 en tiros de campo. La mejor actuación defensiva en la historia del playoff combinada con una noche horrible en ataque. Por el otro, Julius Randle fue el héroe olvidado de la noche para Minnesota: 21 puntos y 10 rebotes, el motor ofensivo que los Timberwolves necesitaban para contrarrestar el muro que puso Wemby en la pintura. San Antonio cayó 104-102 como local y va abajo 0-1 en la serie.
El otro protagonista de la noche fue Anthony Edwards. El 25 de abril, en plena primera ronda ante Denver, Ant cayó al suelo con una contusión ósea y una hiperextensión en la rodilla izquierda. El diagnóstico inicial lo ponía fuera entre dos y tres semanas, con regreso estimado para el Juego 3 en el mejor de los casos. Ant no esperó. Solo nueve días después de la lesión regresó en el Juego 1 ante San Antonio, salió desde la banca con restricción de minutos y anotó 18 puntos, once de ellos en los primeros cinco minutos del cuarto periodo, justo cuando Minnesota necesitaba respuestas. Su regreso anticipado cambió el partido y la serie en un solo cuarto.
En el Este, los Knicks siguen imparables. New York aplastó a Philadelphia 76ers 137-98, con 39 puntos de diferencia, en el Juego 1 de las Semifinales de Conferencia. La misma manera en que terminaron la primera ronda: con una paliza. Nueva York dominó los cuatro cuartos sin sustos y sin que los 76ers pudieran encontrar respuesta en ningún momento del partido.
Esta noche hay dos series en juego. En el Este, Detroit Pistons reciben a Cleveland Cavaliers en el Juego 1 de sus Semifinales de Conferencia. En el Oeste, Oklahoma City Thunder recibe a Los Angeles Lakers en el duelo más desigual del papel. OKC llega como campeón defensor y ganó los cuatro encuentros de la temporada regular ante los Lakers por un promedio de 29.3 puntos de diferencia. Los Lakers llegan sin Luka Dončić, todavía fuera por una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierda, y con LeBron James de 41 años como líder pese a unas molestias en el pie izquierdo que lo acompañaron toda la primera ronda. OKC también pierde a Jalen Williams por una distensión en el tendón de la corva.
Dos series arrancan esta noche. La NBA lleva semanas rompiendo pronósticos y hoy no piensa parar.