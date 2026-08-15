¡Va por el récord! Dennis Schröder llega a su equipo número 12 en la NBA
A pesar de haber formado parte de la Alemania que conquistó el campeonato mundial de baloncesto en 2023, Dennis Schröder nunca pudo demostrar esa presencia en la duela a nivel de equipos, reflejo de eso son sus constantes traspasos dentro de sus 15 años de carrera, sumando un nuevo equipo a su ya largo historial para la campaña 26/27.
El alemán vestirá la camiseta de los Charlotte Hornets para la temporada a comenzar, siendo este su 12avo equipo dentro de la NBA. Schröder se ha convertido en un verdadero "trotamundos", pues sumado a su paso por la liga más importante de baloncesto están sus inicios en Alemania y su breve estadía en la G League, sumando así hasta 14 instituciones en donde ha jugado.
De acuerdo al periodista Shams Charania, el traspaso entre los Cleveland Cavaliers y los Hornets incluyó el intercambio de Tre Mann, además de una suma de dinero no revelada, pero no tan grande como para no permitir al equipo de Charlotte el seguir sumando refuerzos.
El traspaso se viene platicando entre ambas instituciones y el representante del jugador desde hace meses, concretándose apenas dos antes de que comience la acción en la NBA. Shcröder llegará a Charlotte promediando 10.8 puntos, 2.7 rebotes y 4.9 asistencias por partido, habiendo llegado además a las finales de conferencia, en donde fue eliminado por los New York Knicks.
EL HOMBRE DE LOS 12 EQUIPOS
Pocos jugadores dentro de la NBA han portado tantas camisetas diferentes como Dennis Schröder, siendo apenas el sexto dentro de una lista que inició en los 90s.
Comenzando su carrera en Alemania, Schröder jugó para los Phantoms Braunschewig antes de dar el paso a la NBA con los Atlanta Hawks, equipo con el que duró más tiempo, sumando hasta cinco temporadas.
Después de eso fue un sinfín de cambios que no permitieron al alemán nunca asentarse en ningún equipo al que llegó; quitando los dos años que estuvo con OKC Thunder del 2018 al 2020, Dennis no duró más de una temporada en ninguno de los otros clubes con los que firmó.
Hawks, OKC, LA Lakers, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Detroit Pistons, Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers y ahora Charlotte Hornets, forman parte de la lista de 12 equipos en los que Schröder ha jugado.
SOLO UN NOMBRE POR DELANTE
Los otros cinco jugadores que como Dennis vistieron la camiseta de hasta 12 equipos fueron: Chucky Brown (1990-2002), Tony Massenburg (1991-2005), Jim Jackson (1993-2006), Joe Smith (1996-2011), y Garrett Temple ( 2010-2026).
Quien sostiene el récord es Ish Smith, que portó la playera de 13 equipos de NBA durante sus 13 años de carrera, estando justamente no más de un año en cada institución en la que estuvo.
Curiosamente su último equipo fueron los Charlotte Hornets, cuadro al que Dennis Schröder llega ahora para su 12ava oportunidad en la NBA; con 32 años, ¿superará la marca de Smith en el futuro?