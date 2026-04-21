Wembanyama reescribe la historia: Defensivo del Año, debut soñado en playoffs y finalista al MVP
En menos de 24 horas, Victor Wembanyama hizo dos cosas que nunca antes había hecho ningún jugador de la NBA. El domingo debutó en playoffs con 35 puntos, récord histórico de los Spurs en un primer partido de postemporada. Y el lunes se convirtió en el primer ganador por unanimidad del premio al Mejor Defensivo del Año en toda la historia del trofeo, con los 100 votos posibles a su favor. Tiene 22 años. Y también es finalista al MVP.
El camino de Wembanyama hasta aquí no comenzó en San Antonio. Nació el 4 de enero de 2004 en Le Chesnay, en las afueras de París, dentro de una familia de deportistas. Su madre fue jugadora y entrenadora de baloncesto. Su padre, atleta de salto. A los diez años ya medía 1.90 metros y a esa misma edad se unió a la cantera del Nanterre 92. Sus padres rechazaron ofertas de clubes más grandes, entre ellos el FC Barcelona, y lo dejaron crecer a su ritmo. A los 15 años ya debutaba en la Eurocup. A los 16 lo hacía en la liga profesional francesa. Era el jugador más joven en ambas competiciones.
Te puede interesar: Victor Wembanyama elegido Defensivo del Año de la NBA
En tres temporadas en Francia lo ganó casi todo. Con Nanterre, con el ASVEL y con los Metropolitans 92 acumuló premios al mejor joven por tres años consecutivos, el MVP del All Star francés y el liderato en puntos, rebotes, tapones y valoración en su última temporada en Europa. Sus promedios finales en Francia fueron 21.6 puntos, 10.4 rebotes y 3 tapones por partido. Antes del draft de 2023, el Metropolitans 92 jugó dos amistosos de pretemporada contra un equipo de la G League en Las Vegas. Wembanyama promedió 36.5 puntos y 4.5 tapones en esos dos partidos. La NBA entera lo vio. Dos meses después, los San Antonio Spurs lo eligieron con el pick número uno del draft.
Su primera temporada en la NBA fue una declaración de intenciones. Promedió 21.4 puntos, 10.6 rebotes y 3.9 asistencias en 71 partidos. Lideró la liga en tapones y se convirtió en el primer rookie de la historia en quedar primero en esa categoría y en el primer novato en entrar al Primer Equipo Defensivo de la NBA. La votación para el Novato del Año fue unánime, con los 100 votos a su favor. Gregg Popovich dijo en uno de sus primeros partidos que nunca había visto nada igual en sus décadas en la NBA. Y justo antes de que Rudy Gobert ganara ese año el Defensor del Año por cuarta vez, el propio Wembanyama lo advirtió sin rodeos: "Que lo gane ahora, porque después ya no será su turno."
La segunda temporada fue una pesadilla de salud. Solo jugó 46 partidos antes de que una trombosis venosa en el hombro derecho lo sacara de la cancha por el resto del año. Pese a ese obstáculo, lideró la liga en tapones con 3.8 por partido. La lesión lo dejó fuera de la carrera por premios, pero no lo detuvo. Antes de la temporada 2025-26 se fue a entrenar al Monasterio Shaolin en China en un retiro de artes marciales. Regresó diferente.
Esta temporada fue otra cosa. Wembanyama lideró la liga en tapones por tercer año consecutivo con 3.1 por partido, 1.2 más que cualquier otro jugador de la NBA. Ayudó a los Spurs a terminar con el segundo mejor récord de la liga, 62 victorias y 20 derrotas, y clasificó a San Antonio a playoffs por primera vez desde 2019. El lunes por la noche la NBA anunció que ganó el premio al Mejor Defensor del Año con los 100 votos de los periodistas a su favor. Nunca en la historia del galardón, que existe desde 1983, un jugador lo había ganado de esa manera. A sus 22 años superó el récord de juventud que tenían Alvin Robertson, Dwight Howard y Kawhi Leonard, todos ganadores del trofeo a los 23 años. "Soy muy feliz de ganar este premio y muy orgulloso de ser el primer unánime", dijo Wembanyama tras el anuncio.
Con este trofeo, los Spurs se convirtieron en la primera franquicia de la historia con cuatro jugadores distintos ganadores del Defensor del Año: Alvin Robertson en 1986, David Robinson en 1992, Kawhi Leonard en 2015 y 2016, y ahora Wembanyama. Una línea que conecta décadas de historia defensiva en San Antonio y que tiene a su jugador más joven como el eslabón más brillante.
Es el único jugador en la historia de la NBA en ganar tanto el Novato del Año como el Defensor del Año por unanimidad. Se une a Michael Jordan y David Robinson como los únicos en ganar ambos premios en su carrera. Y antes de que todo eso se digiriera, el domingo ya había puesto 35 puntos en su debut en playoffs ante los Trail Blazers, con 13 de 21 en tiros de campo y 5 de 6 en triples. Los Spurs ganaron 111-98. En los 11 intentos en los que los rivales se animaron a atacar con él de defensor, no anotaron ni uno. Once intentos. Cero puntos. Eso es Wembanyama.
Además de todo eso, es finalista al MVP junto a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic. A los 22 años, en su tercera temporada en la NBA, ya tiene dos premios unánimes, el récord de tapones de la liga por tres años seguidos, el debut en playoffs más anotador de la historia de su franquicia y una temporada que lo pone a las puertas del galardón más importante del baloncesto. La era Wembanyama no viene. Ya está aquí.