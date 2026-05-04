WNBA: ¿Cuándo debutará Gabriela Jaquez con el Chicago Sky?
El debut de Gabriela Jaquez en la WBNA es uno de los momentos más esperados de la temporada 2026 del mejor baloncesto del mundo.
Tras una carrera universitaria brillante que culminó con el título nacional para UCLA, la base de ascendencia mexicana se prepara para su debut oficial con el Chicago Sky.
Este proceso de transición ha estado marcado por una pretemporada de ajustes tácticos y una profunda reestructuración en la plantilla dirigida por el entrenador Tyler Marsh, orientada a devolver al equipo de la ciudad de los vientos a los planos estelares de la liga profesional estadounidense.
Tras ser seleccionada en la quinta posición global del Draft de la WNBA 2026, Jaquez representa una de las piedras angulares de una estrategia de reconstrucción agresiva, liderada por el gerente general Jeff Pagliocca, tras una desastrosa temporada de 10 victorias y 34 derrotas.
Además, este 4 de mayo, la gerencia del Sky anunció el corte de la base Hailey
Van Lith para facilitar la llegada de la veterana Natasha Cloud, una decisión que libera una cantidad significativa de minutos en el perímetro que, según los analistas, podrían ser absorbidos por Jaquez debido a su perfil de Three-and-D y su capacidad para impactar el juego sin necesidad de acaparar la posesión del balón.
¿Cuándo debutará Gabriela Jaquez con el Chicago Sky?
El debut profesional de Jaquez está programado para el sábado 9 de mayo de 2026.
El Chicago Sky iniciará su andadura en la temporada regular enfrentándose al Portland Fire, una de las nuevas franquicias de expansión de la liga, en un encuentro que se disputará en el Moda Center de Portland, Oregón.
El partido está previsto para las 7:00 pm, hora del centro de México.
Este enfrentamiento marca el inicio de una gira de cuatro partidos consecutivos como visitantes para el Sky, lo que obligará a Jaquez y al resto de las nuevas incorporaciones a forjar su química en entornos hostiles antes de su estreno en casa, programado para el 20 de mayo contra las Dallas Wings.
Durante la fase de preparación con el Sky, Jaquez ha demostrado una madurez inusual para una novata. En el enfrentamiento de pretemporada contra el Phoenix Mercury el pasado 25 de abril, la alera acumuló 19 minutos de acción desde el banquillo.
Su hoja estadística reflejó una eficiencia notable: finalizó con 12 puntos, 3 rebotes y una efectividad del 100% desde la línea de tiros libres (6 de 6).
Lo más destacado de este primer encuentro fue su agresividad para atacar el aro en el cuarto periodo, forzando faltas de jugadoras experimentadas y manteniendo una ejecución impecable desde la línea de castigo, una cualidad vital para una novata que busca ganar minutos de cierre.
En su segundo compromiso de preparación, el 29 de abril, el Sky enfrentó al Atlanta Dream, equipo que ahora cuenta con la exestrella de Chicago, Angel Reese, un encuentro en el que Jaquez tuvo una participación más discreta en términos estadísticos.