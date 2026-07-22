WNBA, ¿qué hay detrás de la baja de Juego de Gabriela Jaquez en el Chicago Sky?
La temporada 2026 de la WNBA ha resultado ser una auténtica montaña rusa para el Chicago Sky, y en medio de esta turbulencia organizativa, el rendimiento de Gabriela Jaquez ha experimentado un freno tan evidente como preocupante.
Aunque sus promedios generales de 8.5 puntos y 3.8 rebotes por partido podrían parecer decorosos en el papel, la realidad en la duela cuenta una historia de inconsistencia, frustración y una adaptación forzada a un ecosistema deportivo que se desmorona.
Actualmente, la jugadora mexicoamericana apenas encesta el 28.9% de sus tiros de tres puntos. Además, su impacto en la cancha se ha vuelto sumamente volátil; en partidos recientes de julio, es capaz de anotar 15 puntos frente a Los Angeles Sparks, para luego desaparecer con solo 2 unidades y un desastroso diferencial de -12 en cancha durante una dolorosa derrota ante el Atlanta Dream.
Pero, ¿qué detonó exactamente esta caída en su ritmo de juego? La respuesta está en una tormenta perfecta de factores tácticos, físicos y, sobre todo, de vestuario.
El primer gran golpe estructural para el equipo fue la devastadora lesión de rodilla de Rickea Jackson, quien sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior. Sin la gravedad ofensiva de Jackson para atraer dobles marcas, las defensivas rivales ajustaron sus rotaciones, cerrando agresivamente los espacios perimetrales. De pronto, los tiros cómodos para Jaquez desaparecieron.
A esto se sumó un inoportuno bache físico de la propia Jaquez, una lesión de rodilla que la marginó de la duela en el mes de junio y cortó de tajo su ritmo competitivo.
Como suele suceder en el deporte profesional, su ausencia le abrió la puerta a alguien más. La novata Sydney Taylor aprovechó los minutos disponibles con actuaciones explosivas desde la larga distancia, registrando noches de 24 y 30 puntos.
El repentino ascenso de Taylor, combinado con el esperado regreso de la base veterana Courtney Vandersloot tras su propia rehabilitación, generó un enorme embotellamiento en la rotación exterior del equipo.
Ante este exceso de manejadoras de balón, el entrenador en jefe Tyler Marsh tomó la decisión de relegar a Jaquez al banquillo de forma permanente. Pasar a la segunda unidad la obligó a intentar producir un impacto instantáneo en lapsos fragmentados de apenas 14 a 20 minutos por noche.
Esta falta de continuidad táctica explica sus rachas frías y la urgencia con la que, a veces, se ve obligada a ejecutar sus tiros al aro.
Sin embargo, el factor más corrosivo para el desempeño de Jaquez podría ser el ambiente tóxico que se respira internamente.
El Chicago Sky, que actualmente se hunde con un récord perdedor de 9-17, sufre una severa crisis de liderazgo.
La estrella veterana Skylar Diggins mostró públicamente su frustración por haber sido enviada también a la banca, enviando indirectas sarcásticas en redes sociales, para luego cuestionar frontalmente al entrenador Marsh ante los medios y acusar al plantel de tener una "mentalidad perdedora".
Operar bajo esta constante tensión es paralizante para una novata. El equipo además padece de una incapacidad crónica para cerrar los encuentros, desperdiciando frecuentemente ventajas de doble dígito en el último cuarto, como ocurrió repetidamente en sus duelos contra las Dallas Wings.