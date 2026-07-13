Adrián González y Vinny Castilla, los dos representantes que ha tenido México en el Home Run Derby de la MLB
El beisbol de las Grandes Ligas tiene en el Home Run Derby a uno de sus eventos deportivos más espectaculares y mediáticos del año. Celebrado tradicionalmente el día lunes previo al Juego de Estrellas, el torneo reúne a los bateadores más temibles del planeta en una exhibición pura de fuerza y resistencia.
A lo largo de las décadas, superestrellas de diversas nacionalidades han brillado en este escenario, pero en toda la historia de las Grandes Ligas, solo dos peloteros nacidos en México o de ascendencia mexicana han logrado obtener la invitación oficial para participar, Vinicio Castilla y Adrián González.
Ambos toleteros, reconocidos indiscutiblemente como los máximos productores de carreras en la historia del beisbol mexicano, dejaron su huella en el festival de poder en ediciones distintas, representando dos épocas, dos estilos de bateo y contextos deportivos diametralmente opuestos.
Vinny Castilla, el pionero en la altura de Denver, 1998
El primer mexicano en abrir la puerta de esta exclusiva competencia fue Vinicio Castilla, el gran ídolo originario de Oaxaca.
Corría el año 1998, una temporada que ha quedado fuertemente marcada en los libros de historia como el apogeo de la explosión ofensiva en el beisbol, famosa globalmente por la titánica persecución del récord de jonrones protagonizada por Mark McGwire y Sammy Sosa.
El Home Run Derby de ese año se celebró el 6 de julio en el Coors Field de Denver, Colorado. Este estadio, debido a la enorme altitud de la ciudad y al aire ligero de las Montañas Rocosas, era un auténtico paraíso para los bateadores.
Para Castilla, la temporada de 1998 fue su obra maestra absoluta como beisbolista profesional, pues se consolidó como uno de los pilares de la agresiva alineación de los Rockies conocida como los Blake Street Bombers.
Al terminar el año, Vinny firmó marcas personales que siguen siendo el estándar de oro para los peloteros aztecas: 46 cuadrangulares, 144 carreras impulsadas, 206 imparables totales y un robusto promedio de bateo de .319.
Durante el evento en casa, arropado por el ruido ensordecedor de los fanáticos de Colorado que lo idolatraban, Castilla aprovechó las corrientes de aire que ya conocía, conectó 7 sólidos cuadrangulares en la primera ronda, una cifra que le garantizó el pase directo a la fase de semifinales. En la segunda ronda, manteniendo su agresivo swing característico diseñado para jalar la pelota, sumó 5 bambinazos más para alcanzar un acumulado definitivo de 12 vuelacercas.
La destacada actuación del antesalista oaxaqueño le valió un muy honroso tercer lugar general en un certamen repleto de leyendas del diamante.
Al final, quien se coronó como el campeón absoluto de esa edición fue el icónico Ken Griffey Jr de los Seattle Mariners. Tras negarse inicialmente a participar, Griffey brindó un espectáculo inolvidable al conectar un total de 19 jonrones, venciendo en la tensa ronda final al poderoso Jim Thome de los Cleveland Indians, quien finalizó como el digno subcampeón con 17 estacazos totales.
Adrián González en San Luis, 2009
Tuvieron que pasar once largos años para que la afición mexicana viera nuevamente a uno de sus dignos representantes entrar a la caja de bateo del Derby. En la edición de 2009, llevada a cabo el 13 de julio en el histórico Busch Stadium, la imponente casa de los St. Louis Cardinals, llegó el ansiado turno de Adrián El Titán González.
A diferencia de Castilla, González enfrentaba un desafío monumental a lo largo de su temporada regular.
El primera base jugaba la mitad de sus encuentros con los San Diego Padres en el Petco Park, un gigantesco coliseo a nivel del mar que, debido a sus inmensas dimensiones y al denso y frío aire del Océano Pacífico, era estadísticamente considerado el parque más hostil para los bateadores de poder en toda la MLB.
Para la pausa de mitad de temporada, El Titán era uno de los bates más calientes y respetados del viejo circuito.
En la primera mitad del año, González disputó 88 encuentros donde conectó 24 jonrones y empujó 52 carreras, presumiendo un altísimo OBP de .387 y un slugging de .523.
Al finalizar el calendario completo de 2009, González cerró su hoja de trabajo con números de élite mundial: 40 cuadrangulares, 99 carreras remolcadas, un promedio de bateo de .277 y, como reflejo del enorme pánico que los lanzadores rivales le tenían, lideró a toda la Liga Nacional tras negociar 119 bases por bolas.
No obstante, la competencia del Home Run Derby tiene una trampa implícita en su formato de juego. El evento requiere que los bateadores adapten de inmediato una mecánica de swing muy pronunciada hacia arriba con la única misión de elevar la pelota, buscando jalarla hacia la banda de su mayor fuerza natural.
Este enfoque unidimensional chocaba directamente con la filosofía de bateadores virtuosos como González, cuyo éxito diario radicaba en un swing nivelado, lectura de pitcheos rompientes y la capacidad de repartir líneas sólidas hacia todo el terreno, especialmente a la banda contraria.
La incompatibilidad técnica de exhibición le pasó factura al talentoso pelotero de raíces mexicanas. En su intervención durante la primera ronda, González batalló para encontrar el ángulo de despegue y el ritmo ideal que requería el espectáculo a contrarreloj. Tras agotar rápidamente sus diez oportunidades reglamentarias, El Titán únicamente logró depositar 2 pelotas del otro lado de la barda.
Con este discreto resultado, el estelar jugador de los Padres fue eliminado de manera prematura, terminando su participación en la séptima posición general del evento, logrando quedar por encima de Brandon Inge, quien se marchó en blanco sin poder conectar cuadrangulares.
El ansiado título de aquel Derby de 2009 fue conquistado por el imponente primera base de los Milwaukee Brewers, Prince Fielder.
Empleando una demostración arrolladora de fuerza bruta, Fielder se adjudicó la corona al registrar un total de 23 cuadrangulares en el torneo, derrotando en un vibrante duelo final al toletero Nelson Cruz, quien en ese entonces representaba a los Texas Rangers y se quedó con el segundo puesto al sumar 21 jonrones.