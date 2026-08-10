Andrés Muñoz, entre los 50 mejores jugadores de los Marineros de Seattle
Daniel Duarte
El relevista sonorense Daniel Duarte logró su primer salvamento de la temporada 2026 el pasado 5 de agosto, vistiendo la franela de los New York Mets. Durante un reñido encuentro de entradas extras ante los Cleveland Guardians, Duarte subió al montículo en la décima entrada para colgar el cero, apagar la ofensiva rival y sellar la agónica victoria de su equipo por pizarra final de 6-5.
Este rescate representa apenas el segundo en toda su carrera dentro de las Grandes Ligas y el primero de la temporada de 2026, habiendo conseguido el primero de ellos en agosto de 2023. La actuación subraya su exitoso regreso a la Gran Carpa tras perderse un periodo prolongado debido a una cirugía reconstructiva en el codo realizada en mayo de 2024.
Andrés Muñoz
El cerrador estelar de los Seattle Mariners, Andrés Muñoz, alcanzó la marca de 20 salvamentos en la temporada regular tras retirar en orden la novena entrada el 5 de agosto frente a los Detroit Tigers. El lanzador sinaloense ponchó a dos de los tres bateadores que enfrentó para asegurar el triunfo por 4-2, respaldando un cuadrangular decisivo conectado previamente por su compañero Julio Rodríguez.
Con esta labor, Muñoz dejó sus estadísticas de la campaña en 67 ponches a lo largo de 42.2 entradas de trabajo, presumiendo además un récord de 5-4 en 45 apariciones desde el bullpen. Aunado a su desempeño en el montículo, durante esta misma semana la organización de los Mariners reconoció su trayectoria al incluirlo oficialmente en la selecta lista de los 50 mejores peloteros en la historia de la franquicia.
Javier Assad
El lanzador tijuanense Javier Assad demostró una vez más su versatilidad en el cuerpo de pitcheo de los Chicago Cubs al fungir como abridor y relevista con saldo positivo durante la misma semana. El 4 de agosto abrió el encuentro en contra de los Los Angeles Dodgers, manteniéndose en la loma durante 5.2 entradas en las que permitió únicamente cuatro imparables y una carrera limpia, encaminando a su equipo a un triunfo de 5-1.
Cinco días después, el 9 de agosto, el cuerpo técnico lo utilizó como cerrador emergente frente a los Kansas City Royals. Assad retiró la novena entrada en blanco, sin ceder imparables ni otorgar pasaportes, bajando el telón de manera inmaculada para amarrar una contundente victoria de 10-2 a favor de la novena de Chicago.
Jonathan Aranda
El primera base de los Tampa Bay Rays, Jonathan Aranda, estableció un nuevo récord personal al conectar su jonrón número 15 de la campaña el 7 de agosto frente a los Seattle Mariners. Su cuadrangular solitario por la banda del jardín derecho durante la tercera entrada inauguró la pizarra y terminó siendo la carrera que marcó la diferencia definitiva en el triunfo de 2-1.
Previamente, en la jornada del 3 de agosto, el infielder había registrado un desempeño perfecto con el madero al conectar cuatro imparables en el mismo número de turnos legales frente a los Colorado Rockies, aportando además un doblete y anotando dos carreras en la victoria de 13-9.
Estas actuaciones elevaron su promedio de bateo a .287 y su total de carreras producidas a 72, superando por completo sus estadísticas acumuladas del 2025.
Alejandro Kirk
Tras atravesar por un prolongado letargo ofensivo derivado de una severa lesión en el pulgar que lo alejó dos meses de la actividad, el receptor Alejandro Kirk vivió su mejor jornada de la temporada el 6 de agosto. El tijuanense conectó cuatro imparables en cinco turnos oficiales (4 de 5) ante los Chicago Cubs en el Wrigley Field, logrando elevar su promedio de bateo general a .255.