Si se tomaran todos los juegos sin hits de las Grandes Ligas y se ordenaran alfabéticamente por lanzador, el lanzado el sábado pasado por James Anthony Abbott estaría en primer lugar. Si se clasificaran los juegos sin hits según su valor inspirador, este mismo encabezaría la lista.
Eso quedó claro el domingo en la ciudad de Nueva York cuando Abbott, el lanzador zurdo de los Yankees de Nueva York, se presentó a trabajar en el Yankee Stadium a las 11 de una mañana impecable, con la cabeza aún pesada tras una noche de celebración con champán. La multitud, que se había reunido en filas de 20 personas alrededor de las barricadas policiales cerca de la entrada de los jugadores, lo recibió con vítores y buenos deseos. Abbott se detuvo a firmar algunos autógrafos, incluyendo uno en el yeso del brazo de una niña lo suficientemente pequeña como para pasar por debajo de las barricadas azules. Fue entonces, con la gente aún emocionada 19 horas después del último out de su brillante marca de 4-0 contra los Indios de Cleveland, que Abbott finalmente se dio cuenta de que su juego sin hits era un logro con una calidad extraordinariamente duradera.
"Supongo que me impactó al entrar, ver que la gente seguía enloqueciendo", dijo. "Estoy emocionado. No pensé que generaría esta reacción".
Desde cualquier punto de vista, fue un logro especial. Para empezar, Abbott lanzó su juego sin hits en plena lucha por el banderín en septiembre. Cuando los Toronto Blue Jays, líderes del campeonato, perdieron esa misma noche y de nuevo el domingo, Nueva York los empató en el liderato de la División Este de la Liga Americana. Además, Abbott detuvo una alineación de los Indians que incluía a seis jugadores con un promedio de bateo de .298 o superior. Sin embargo, sobre todo, fue un momento memorable por la personalidad de Abbott. A dos semanas de cumplir 26 años, Abbott, quien había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1988 y nunca había lanzado en un partido de ligas menores, se había consolidado como un hombre cuya calidad como lanzador solo era superada por la de su carácter. Aunque preferiría ser considerado un lanzador más, es en días como el sábado que hay que recordar —maravillarse, en realidad— que nació sin mano derecha.
"En las últimas dos entradas", dijo su compañero Don Mattingly, "se me puso la piel de gallina y se me erizó el vello de la nuca. Quizás me habría pasado lo mismo con otra persona. Quizás yo también. Pero creo que, al ser Jim, había algo especial".
Abbott había llegado a su apertura con sus vaqueros de la suerte (marcados con un en la cintura) y, como siempre, su camiseta de juego colgaba en su casillero, ya abotonada. Es una de las pocas concesiones que se permite por su discapacidad; así puede simplemente ponérsela por la cabeza. Estaba decidido a rescatar algo de su temporada, especialmente después de su última apertura, también contra los Indians, el 29 de agosto en Cleveland. Ese día fue noqueado en la cuarta entrada con su equipo abajo 7-3. Abbott, un feroz competidor, no se fue a las duchas, sino a las calles afuera del Cleveland Stadium, donde se castigó con una carrera de cinco kilómetros. Para cuando regresó a la casa club, los Yankees habían remontado para ganar 14-8, lo que provocó que el mánager Buck Showalter le preguntara: "¿Por qué regresaste?".
Era la quinta vez en sus últimas seis aperturas que Abbott, con marca de 9-11, no ganaba. Su efectividad había aumentado a 4.31, y su récord de por vida se mantenía en 56-63, una marca curiosamente baja para alguien con tanto talento. Había tenido dificultades durante gran parte de la temporada porque, inexplicablemente, había perdido unas dos millas por hora en su recta. Además, aún no ha desarrollado un lanzamiento que se escape de los bateadores diestros para complementar su mejor lanzamiento, una recta cortada que se acerca a ellos. El bateador ambidiestro de los Indians, Carlos Baerga, prefiere quitarle esa recta cortada bateando a la zurda contra Abbott.
"Trabajemos de forma un poco diferente esta vez", le dijo el entrenador del bullpen de los Yankees, Mark Connor, a Abbott mientras calentaba el sábado. "Trabajemos más por fuera y mezclemos más lanzamientos rompientes".
Abbott hizo precisamente eso en una actuación que no fue precisamente contundente. Dio más bases por bolas (cinco) que ponches (tres), y obtuvo 17 outs con rodados. Fue asistido por varias jugadas excelentes de sus jugadores de cuadro, la mejor de ellas por el tercera base Wade Boggs, quien eliminó a Albert Belle tras lanzarse a su izquierda para detener un lanzador en la séptima. Para entonces, el dueño del club, George Steinbrenner, ya había abandonado el estadio, prefiriendo volar a Tampa en lugar de ver a Abbott rebuscar en la historia.
En la novena entrada, el primer bate de Cleveland, Kenny Lofton, tras cometer una falta en un intento de toque, bateó un roletazo de out. Luego, Félix Fermín conectó un batazo de 118 metros hacia el jardín central izquierdo, pero la pelota fue lo suficientemente alta como para que el jardinero central Bernie Williams corriera fácilmente hacia abajo. Finalmente, Baerga, bateando a la zurda, conectó un último roletazo al campocorto Randy Velarde. Cuando el tiro de Velarde llegó al guante de Mattingly, Abbott se llenó de alegría. Abrió los brazos y gritó: "¡Qué tal, cariño!". Y así empezó la fiesta.
Incluso Showalter, quien normalmente muestra tanta emoción como una roca, estalló en una celebración tal que casi se golpea la cabeza contra el techo del dugout. Sin embargo, el último out le proporcionó tanto alivio como a cualquiera. "Nadie quiere ser culpado por hacer algo que pueda gafar un juego sin hits", dijo. "Tuve que ir al baño durante las últimas cuatro entradas, pero tenía miedo de ir".
Abbott se llevó a casa dos botellas de champán y más tarde, acompañado de su esposa, Dana, se reunió con Mattingly en un restaurante del Upper East Side para cenar. Para entonces, la gente ya lo paraba para firmar copias anticipadas de los papeles del día siguiente.
El domingo, el personal de mantenimiento del Yankee Stadium, que había desenterrado la goma de lanzar del montículo, le entregó a Abbott la losa, que todos sus compañeros habían firmado. El Salón de la Fama le pidió su gorra y la pelota de beisbol. "Ha habido mucha emoción por esto", dijo. Con Abbott, la magia nunca termina.
