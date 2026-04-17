Así se jugará la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte
La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol promete ser uno de los capítulos más ambiciosos y tecnológicamente avanzados en la historia del circuito veraniego.
Al inaugurar su segundo siglo de existencia, la ahora denominada Liga Mexicana de Beisbol Banorte adoptó la implementación formal del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes, mejor conocido como ABS o sistema de desafíos de zona de strike.
Te puede interesar: Las firmas más llamativas para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol
La LMB ha optado por un sistema de retos que preserva la figura humana del umpire en el plato, pero le otorga una herramienta de precisión a través de los radares de Trackman. Cada equipo inicia el encuentro con dos desafíos disponibles; si el reclamo es exitoso y la decisión se revoca, el equipo conserva su oportunidad de revisión.
Para mantener el dinamismo y evitar interrupciones excesivas, únicamente el lanzador, el receptor o el bateador involucrados pueden solicitar el reto de manera inmediata, por lo que queda estrictamente prohibida la intervención de los mánagers o el uso de señales desde el dugout.
En caso de que el juego se extienda a entradas adicionales, cada novena recibe un desafío extra por cada episodio extra jugado.
Otro de los ajustes para la temporada es la reducción en el cupo de jugadores extranjeros, que baja de 20 a 18 por equipo.
Además, la liga ha introducido una cuenta regresiva de 20 segundos para los lanzadores cuando hay corredores en base, una regla que busca optimizar el ritmo de juego y mejorar la experiencia del espectador tanto en los estadios como a través de las transmisiones globales de LMB TV.
En el plano deportivo, la narrativa principal de 2026 es la búsqueda del histórico tricampeonato por parte de los Diablos Rojos del México.
Tras alzarse con la Serie del Rey en las temporadas de 2024 y 2025, la organización escarlata aspira a igualar la proeza estadística que solo han logrado los Industriales de Monterrey (hoy Sultanes) entre 1947 y 1949, bajo el mando del legendario Lázaro Salazar.
Para el mánager Lorenzo Bundy, este reto tiene tintes de redención histórica, pues en 1986 formaba parte del roster capitalino cuando se quedaron a las puertas de un tercer título consecutivo tras caer ante los Ángeles Negros de Puebla.
Cuarenta años después, Bundy lidera un proyecto que ha blindado su roster para enfrentar el escrutinio de ser el rival a vencer en cada serie del calendario.
La artillería de los Diablos para esta campaña luce imponente con el regreso de figuras consagradas y la incorporación de refuerzos de alto impacto.
Robinson Canó, el legendario intermedista dominicano, vuelve para su tercera temporada en México tras un 2025 donde lideró la liga en dobles y consolidó su estatus de líder en el vestidor.
Junto a él, la llegada de Maikel Franco para custodiar la tercera base aporta una cuota de poder probada en el máximo nivel, respaldada por sus 130 cuadrangulares en Grandes Ligas.
La ofensiva se complementa con el regreso de Jon Singleton a la primera base, quien tras su paso por los Astros de Houston busca retomar el dominio que mostró en su etapa previa en el beisbol mexicano, y el bateo del actual campeón de promedio, Carlos Sepúlveda, quien cerró el ciclo anterior con un impresionante .395.
Sin embargo, el camino hacia la gloria no será sencillo, dado el flujo masivo de superestrellas que han aterrizado en otras organizaciones.
Los Toros de Tijuana sacudieron el mercado con la contratación de Justin Turner, un icono contemporáneo de los Dodgers de Los Ángeles que es, hasta ahora, el refuerzo más mediático de la Zona Norte.
Los fronterizos también sumaron la velocidad de Greg Allen en los jardines y la solvencia defensiva de Wilmer Flores, configurando un lineup diseñado para arrebatarle el trono a los contendientes habituales.
Por su parte, los Tecolotes de los Dos Laredos aseguraron a JD Davis, un cañonero con amplio historial en organizaciones como los Mets y Gigantes, quien llega a México tras su paso por el beisbol japonés.
En la Zona Sur, los Leones de Yucatán han respondido con la firma del puertorriqueño Edwin Ríos, un bateador zurdo con seis campañas de experiencia en Grandes Ligas y capacidad probada para producir carreras en momentos de presión.
Los melenudos también reforzaron su bullpen con Miguel Castro para asegurar los últimos tercios de los encuentros.
Otros movimientos notables incluyen la llegada de Emmanuel Rivera a los Algodoneros de Unión Laguna, un infielder que destacó recientemente en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, y la incorporación de Moisés Gómez a los Pericos de Puebla, un joven prospecto venezolano que promete ser uno de los líderes en cuadrangulares de la liga.
Calendario y fechas clave de la LMB 2026
El calendario oficial contempla un rol regular de 93 juegos por equipo, el cual inició formalmente el jueves 16 de abril con el duelo inaugural entre los Piratas de Campeche y los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú, una reedición de la última Serie de Campeonato de la Zona Sur.
El resto de las organizaciones entrarán en acción a partir de este viernes 17 de abril con series de alto voltaje como el choque entre Sultanes de Monterrey y Algodoneros de Unión Laguna.
Un componente estratégico del calendario 2026 es el periodo de series interligas programado del 9 al 21 de junio, dos semanas donde las novenas del Norte y el Sur se enfrentarán directamente, ofreciendo un preámbulo de lo que podría ser la serie final por el campeonato.
Uno de los eventos más esperados de la media temporada es el Fin de Semana de las Estrellas, que se llevará a cabo del 26 al 28 de junio en la Sultana del Norte.
El Walmart Park de Monterrey, anteriormente conocido como el Palacio Sultán, será la sede de la Gala, el Home Run Derby y la edición número 92 del Juego de Estrellas.
La ruta hacia la Copa Zaachila comenzará formalmente el 9 de agosto con el inicio del Primer Playoff, fase a la que clasificarán los seis mejores equipos de cada zona.
El formato de competencia mantiene las Series de Zona programadas para iniciar el 19 de agosto, seguidas de las Series de Campeonato el 29 de agosto, donde se definirán los monarcas de cada división.
Finalmente, la Serie del Rey 2026 está pactada para arrancar el 9 de septiembre, culminando a más tardar el 17 de septiembre en caso de ser necesario un séptimo juego.
Todas las series de postemporada se disputarán a ganar cuatro de siete encuentros, asegurando que solo la novena con mayor profundidad y resistencia física se alce con el trofeo máximo del beisbol veraniego.