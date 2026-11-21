La violencia en Sinaloa obligó a suspender el partido entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán este viernes 20 de noviembre, después de que se registraran enfrentamientos armados en Guasave mientras se disputaba el encuentro de la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El juego se encontraba en la parte alta de la tercera entrada en el Kuroda Park cuando los reportes de situaciones de riesgo en las inmediaciones del inmueble provocaron su interrupción.

De acuerdo con medios locales como Noroeste y Los Noticieristas, jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores y aficionados permanecieron resguardados dentro del estadio mientras las autoridades atendían la emergencia en distintos puntos del municipio.

En redes sociales también comenzaron a circular videos del momento en que se detuvo el encuentro, así como imágenes de personas que buscaban protegerse dentro de las instalaciones.

¿Qué ocurrió en Guasave durante el partido de beisbol?

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó una agresión contra elementos de las fuerzas federales en Guasave, situación que provocó un operativo de seguridad durante la noche del viernes.

Los medios locales también reportaron detonaciones de arma de fuego, vehículos incendiados y bloqueos en distintos puntos de la carretera México 15, además de sobrevuelos de helicópteros.

Ante estos acontecimientos, las autoridades estatales pidieron a la población mantenerse resguardada y evitar las zonas de riesgo y vialidades afectadas.

Hasta los últimos reportes consultados, no se había anunciado oficialmente cuándo se reanudará el partido ni si habrá modificaciones en los siguientes encuentros de la serie.

El duelo correspondía al primero de los tres compromisos programados entre Algodoneros y Venados del 20 al 22 de noviembre. Sin embargo, la actividad deportiva quedó interrumpida ante una situación de violencia que obligó a priorizar la seguridad de los asistentes.