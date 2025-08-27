Beisbolista profesional y agente de bienes raíces: la doble vida de Nick Torres
En el campo reluce el atleta. Nick Torres se detiene en la caja de bateo como un gladiador que mide los latidos de la arena antes de entrar en combate. El uniforme negro, ceñido al torso como una segunda piel; las guanteletas rojas, encendidas como brasas. Con el bat al hombro y los ojos enmarcados por dos líneas negras y gruesas, clava la mirada —profunda, desafiante— en el pitcher. El destino puede decidirse en un solo swing.
Nick Torres se ve diferente a Nick Torres, si acaso esa paradoja puede sostenerse.
El bateador al que la multitud vitorea en el Estadio Revolución, casa de los Algodoneros de Unión Laguna, el que parece un guerrero en medio de la batalla, es muy diferente al agente de bienes raíces, que luce impecable ante la cámara mientras anuncia su próximo open house y presume las galletas que dispuso sobre la mesa para agasajar a los visitantes.
Si no existiera la certeza de que ambos retratos pertenecen al mismo hombre, cualquiera asumiría que quizás se trata de dos personas distintas.
Torres es jardinero derecho, el responsable de patrullar las praderas guindas en la comarca lagunera y al mismo tiempo se desempeña como agente de bienes raíces. “Atleta profesional con 10 años de experiencia, Nick cuenta con una trayectoria comprobada de trabajo duro, dedicación y enfoque”, dice su biografía en el sitio web realtor.com.
Y vaya que sí. Los Algodoneros se disputan la Serie de Zona en los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol ante los Charros de Jalisco y a lo largo de la postemporada, Torres ha sido un héroe para el equipo.
Fue el hombre clave en el Juego 5 ante los temidos Toros de Tijuana, en el Primer Playoff de la Zona Norte. La novena entrada estaba colmada de tensión: el marcador empatado, el peso de toda la serie pendiendo de un instante. Y entonces llegó su momento. Torres, con un strike en la cuenta, conectó un enorme jonrón a banda contraria ante Silvino Bracho que terminó dándoles la ventaja en la Serie para eventualmente eliminar a los Toros de la contienda.
Nick Torres, oriundo de Long Beach, pasó por las Ligas Menores de MLB con los padres de San Diego hasta que finalmente halló su lugar en la Liga Mexicana de Béisbol, primero con los Pericos de Puebla y finalmente como figura emblema de los Algodoneros de Unión Laguna, donde ha sido el gran ídolo de la afición. Tanto, que en la colonia Rincón de la Merced de Torreón los vecinos y seguidores del equipo le dedicaron un mural para cristalizar el fervor popular por el jugador e inmortalizarlo más allá de los estadios.
Y fue precisamente por ese arraigo que la afición se preocupó cuando, a principios del año pasado, Torres había tomado la decisión de retirarse para dedicarse a su labor como agente de bienes raíces y cuidar de su hija recién nacida. “La decisión de Nick había sido no venir porque acababa de nacer su niña”, confesó a Canal 6 Guillermo Murra, presidente del equipo.
Sin embargo, Nick volvió con la organización. Y de qué forma.
Su temporada 2025 quedará inscrita en la historia como una de las más brillantes en la historia de los guindas. Fue líder en SLG (.730) y OPS (1.155) en toda la Liga Mexicana de Béisbol y se consolidó, además, bateador más productivo del equipo. En la que ha sido su mejor temporada en la LMB conectó 27 cuadrangulares, para un total de 82 con la camisola lagunera, cifra que lo coloca como el tercero con más vuelacercas en la historia de la franquicia. Por si fuera poco, logró la hazaña de batear el ciclo, un episodio que inspiró a los cronistas a bautizarlo con el sobrenombre de “El Torero”.
Cuando termina el beisbol, Nick Torres se convierte en otro: en un hombre con un trabajo normal, lejos de los esplendores del deporte profesional, un agente de bienes raíces que atiende en el condado de Lake y el área metropolitana de Orlando, en Florida.
Pero por ahora, el beisbol en México sigue. Y los Algodoneros de Unión Laguna están a un juego de ser eliminados por los Charros de Jalisco en la Serie de Zona y los fanáticos esperan que Nick Torres se convierta, una vez más, en ese héroe capaz de torcer el destino con un swing oportuno.