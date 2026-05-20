Brandon Valenzuela y su gran inicio de temporada detrás del plato con los Blue Jays
La sorpresiva fractura en el pulgar izquierdo del receptor estelar de los Blue Jays de Toronto, Alejandro Kirk a principios de abril encendió las alarmas dentro de la organización.
Con el equipo obligado a buscar alternativas confiables en una de las posiciones más exigentes del juego, la gerencia decidió acelerar la promoción del joven mexicano Brandon Valenzuela. Lo que inicialmente se perfilaba como una solución de emergencia por la baja de Kirk se ha transformado en una de las mayores certezas defensivas de las Grandes Ligas.
Brandon Valenzuela, de 25 años de edad, originario de Hermosillo, Sonora, llegó a la organización canadiense a mediados de la campaña 2025 en un canje con los Padres de San Diego. Su carta de presentación siempre fue su solvencia defensiva, pero su impacto inmediato en las Grandes Ligas ha superado cualquier proyección conservadora.
En sus primeras 203.2 entradas defensivas cubiertas en la Gran Carpa, Valenzuela registra un rendimiento sobresaliente. Actualmente lidera a los receptores de las Grandes Ligas con 6 carreras salvadas a la defensiva (DRS).
Asimismo, acumula un Fielding Run Value de 6, una marca que lo posiciona en el primer lugar de toda la MLB en dicha categoría.
La efectividad del mexicano no es una casualidad. Su destreza para neutralizar la agresividad de los corredores en las almohadillas destaca gracias a un potente brazo y a un tiempo de transferencia (pop time) promedio de apenas 1.89 segundos hacia la segunda base. Esta velocidad le ha permitido retirar a 8 de los 24 corredores que han intentado estafarse una base en su contra.
A esto se le suma una notable habilidad para el enmarcado de lanzamientos.
Su sutil presentación de pitcheos limítrofes ha rescatado 4 carreras para el cuerpo de lanzadores de Toronto, ubicándolo en el selecto percentil 98 de la liga en este rubro.
Aunque la prioridad de los Blue Jays con Valenzuela radica en su desempeño con el guante , el sonorense ha sabido responder de manera oportuna con el madero.
En 28 compromisos disputados en el máximo nivel, el bateador ambidiestro registra una línea ofensiva con un promedio de bateo de .232, 4 cuadrangulares y 10 carreras impulsadas. Su porcentaje de embasarse (.312) y su slugging (.420) le otorgan un sólido OPS de.732, traduciéndose en una valiosa aportación de 0.9 de WAR en lo que va de su campaña de debut.
A medida que Alejandro Kirk progresa en su proceso de rehabilitación física y realiza sesiones de bullpen , la oficina central de Toronto y el mánager John Schneider se enfrentan a una encrucijada estratégica de cara al roster de 26 jugadores.
Si bien enviar a Valenzuela de regreso a la sucursal Triple-A Buffalo le aseguraría tiempo de juego diario para continuar puliendo detalles de su desarrollo, su excelencia defensiva inmediata hace que sea sumamente difícil relegarlo del equipo grande.