Cae el invicto de temporada regular y Trevor Bauer debuta con una amarga derrota en la LMB 2026

¡Rumbo filibustero! 🧭 ⚓️



Piratas de Campeche 🏴‍☠️ se lleva el primer encuentro de la doble cartelera ante Diablos Rojos del México 👹 y amarra la serie 🪢



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