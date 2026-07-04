Cae el invicto de temporada regular y Trevor Bauer debuta con una amarga derrota en la LMB 2026
El idilio de Trevor Bauer con la imbatibilidad en la Liga Mexicana de Beisbol encontró su final. Tras una temporada 2024 de perfección absoluta en el que tuvo 10 victorias y cero derrotas, el serpentinero de los Diablos Rojos del México cayó en su primera apertura de la campaña 2026, luego de permitir cuatro carreras en cinco episodios de labor ante los Piratas de Campeche.
Bauer permaneció en el montículo durante 5.0 entradas exactas. En ese lapso, los bateadores rivales conectaron cinco imparables y fabricaron tres carreras limpias. El descontrol representó un problema ineludible para el norteamericano, quien otorgó cinco bases por bolas y apenas recetó tres ponches, con lo cual fijó su efectividad en 5.40.
El pasaje más funesto del encuentro ocurrió en el cuarto capítulo. Con las bases llenas, Bauer permitió un doblete de Armando Álvarez que impulsó a Jesse Castillo y Cal Mitchell y definió el rumbo del partido.
Para agravar la escena, la cuarteta arbitral le sancionó un balk que terminó con otra carrera de ventaja para la novena campechana en las piernas de Abraham Almonte.
Esta actuación contrasta con su dominio absoluto de 2024. En aquella temporada, Bauer presumió una marca perfecta de 10 victorias sin derrotas. También registró una efectividad de 2.48, ponchó a 120 rivales y limitó a la ofensiva contraria a un bajo promedio de .216. Gracias a eso, ganó el premio al Pitcher del Año.
La derrota del abridor se suma al mal momento de la novena capitalina ante Campeche. Con este resultado, se concreta la segunda serie consecutiva que los Piratas le ganan a los Diablos Rojos.