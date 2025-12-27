Calendario de la Serie del Caribe 2026 en Jalisco ¿Cuándo y a qué hora juega México?
La Serie del Caribe publicó el calendario de los juegos de este torneo regional de beisbol sin Venezuela, anfitrión inicial que perdió la sede por la presión militar de Estados Unidos.
México pasó a organizar la competición luego de que la liga de ese país junto a las de Puerto Rico y República Dominicana anunciaron la semana pasada que no jugarían en Venezuela.
El antiguo anfitrión insistió hasta el final que podía organizar la Serie del Caribe. No están claras las condiciones en las que salió del torneo: nunca lo comunicó públicamente.
La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) incluyó en el calendario de la ahora serie en Jalisco a Puerto Rico, República Dominicana, dos equipos del anfitrión México y Panamá, en condición de invitado.
Quedan por fuera Venezuela, que integra la confederación, así como Cuba y Colombia, usuales invitados.
El torneo se disputará del 1 al 7 de febrero.
Calendario Serie del Caribe 2026
México, que contará con dos equipos (Verde y Rojo) inicia su participación él día 1 de Febrero.
A continuación, el calendario de la Serie del Caribe:
Con información de AFP