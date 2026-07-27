Carlos Beltrán, sexto puertorriqueño exaltado al Salón de la Fama del Beisbol
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El puertorriqueño Carlos Beltrán fue exaltado al Salón de la Fama del Baisbol en una emotiva ceremonia celebrada en el Clark Sports Center de Cooperstown, Nueva York, convirtiéndose en el sexto pelotero boricua en ingresar al recinto de los inmortales.
Jeff Kent y el curazoleño Andruw Jones también recibieron el máximo reconocimiento para un beisbolista en las Grandes Ligas (MLB).
"Significa mucho ser parte de este grupo especial", dijo Beltrán. "Gracias a Puerto Rico por demostrarme que se puede llegar lejos sin olvidar de donde uno es".
Beltrán, de 49 años y retirado del beisbol profesional desde el 2017, disputó 2.586 partidos en Las Mayores desde su debut en 1998, conectando 435 cuadrangulares.
"Mi sueño fue ser un jugador de Grandes Ligas, ser un buen jugador, nunca soñé con estar aquí. Gracias a Dios por permitirme ser parte de la historia de este deporte", señaló el ex jardinero central.
Beltrán, campeón de la Serie Mundial con los Astros de Houston en 2017, dejó una huella imborrable al convertirse en el único bateador ambidiestro con al menos 400 jonrones y 300 bases robadas en la historia.
Cientos de fanáticos puertorriqueños se dieron cita en Cooperstown para ser testigos de la exaltación.
"Carlos era un tipo tímido", comentó el dominicano y excompañero de Beltrán en los Mets de Nueva York, José Reyes. "Lo considero mi hermano mayor, lo quiero mucho y quería estar aquí por él. Es un ser humano especial, hace muchas cosas por la gente de Puerto Rico, su corazón es increíble".
Beltrán se unió a la selecta lista de peloteros puertorriqueños en el Salón de la Fama de Cooperstown: Roberto Clemente (1973), Orlando Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).