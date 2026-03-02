Los cinco duelos más intrigantes del Clásico Mundial de Beisbol
El Clásico Mundial de Beisbol comenzará la próxima semana en lo que será la sexta edición del torneo, con la promesa de entregar algo especial una vez más. Los rosters y calendarios ya están definidos; ahora solo falta que se lance la bola.
Los equipos están divididos en cuatro grupos de cinco selecciones, y los dos mejores de cada sector avanzan a los cuartos de final. Cada juego tiene un peso enorme, y un solo tropiezo puede cambiarlo todo. Podrían surgir sorpresas y caer potencias, alterando por completo el panorama del torneo.
Estos son los cinco enfrentamientos de fase de grupos que más merecen nuestra atención.
5. Corea vs. Japón
Fecha: 7 de marzo, 4 a.m.
Todas las miradas estarán puestas en Japón, que busca repetir como campeón. Shohei Ohtani estará acompañado por su compañero en los Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, para dotar al equipo de un poder estelar imponente. Ambos han respondido en los escenarios más grandes recientemente y quieren seguir ampliando su legado. Con la tradición ganadora de Japón y pocas debilidades en el diamante, derribarlos luce como una misión titánica.
Corea intentará precisamente eso mientras busca volver a las últimas instancias del torneo. Tras ser subcampeón en 2009, no ha logrado superar la fase de grupos en las últimas tres ediciones.
Además del jardinero Jung Hoo Lee, de los San Francisco Giants, y del lanzador derecho Woo-suk Go, actualmente en el sistema de los Detroit Tigers, cuatro peloteros nacidos fuera de Corea —el jardinero Jahmai Jones (Tigers), el pitcher Dane Dunning (Seattle Mariners), el lanzador Riley O'Brien (St. Louis Cardinals) y el infielder Shay Whitcomb (Houston Astros)— aportarán profundidad. El ambiente en Tokio suele ser de primer nivel y este choque promete ser el mejor de los que se disputen del otro lado del Pacífico.
Aunque se proyecta que Yamamoto abra el primer juego de Japón ante Chinese Taipei, los bicampeones defensores también podrían recurrir al veterano zurdo Yusei Kikuchi frente a Corea.
4. Canadá vs. Puerto Rico
Fecha: 10 de marzo, 5 p.m.
Sobre el papel, el Grupo A está cargado de dramatismo. Puerto Rico, Canadá, Cuba, Colombia y Panamá tienen argumentos para sobrevivir a un sector muy competitivo. El margen de error es mínimo: la diferencia entre avanzar o quedar eliminado podría reducirse a un solo enfrentamiento directo.
De ese todos contra todos, este duelo en San Juan entre Puerto Rico —contendiente habitual— y una Canadá en ascenso merece reflector especial. Los canadienses han mostrado gran interés en el torneo y quizá por fin cuenten con el talento suficiente para alcanzar los cuartos de final por primera vez.
Con Josh y Bo Naylor como referentes, y el respaldo de Tyler O'Neill y Jameson Taillon, Canadá deberá imponerse en territorio hostil para hacer historia. Su camino luce un poco más accesible que cuando se revelaron los grupos: Puerto Rico no parece tan temible como en ediciones pasadas, afectado por problemas de seguros y el relevo de varias figuras reconocidas.
3. Venezuela vs. República Dominicana
Fecha: 11 de marzo, 7 p.m.
República Dominicana fue eliminada sorpresivamente en la fase de grupos en 2023, en gran parte por una derrota 5–1 ante Venezuela. El ganador del Cy Young, Sandy Alcantara, fue superado por la ofensiva venezolana y ha tenido que convivir con ese recuerdo durante tres años. El as de los Miami Marlins tendrá ahora una oportunidad ideal de revancha.
La presión será máxima. Este juego cierra la actividad del Grupo D y probablemente definirá al líder del sector, con la posibilidad de que haya todavía más en juego si alguno tropieza previamente.
2. Puerto Rico vs. Cuba
Fecha: 9 de marzo, 5 p.m.
Dos rivales tradicionales se enfrentan en el exigente Grupo A, y el ganador tomará ventaja importante rumbo al primer lugar.
Cuba viene de una inesperada carrera hasta las semifinales en 2023 tras perder sus dos primeros juegos. Presenta un roster cargado de veteranos, incluido el antesalista de los Los Angeles Angels, Yoán Moncada. También figura el infielder de 44 años Alexei Ramírez, quien buscará revivir recuerdos de su etapa en MLB, concluida en 2016. Aun así, Cuba tiene un historial amplio de superar expectativas ante plantillas más repletas de estrellas.
1. Estados Unidos vs. México
Fecha: 9 de marzo, 7 p.m.
Estados Unidos llega como favorito al título y no se anticipa que enfrente demasiada resistencia rumbo a los cuartos de final. Su mayor prueba será México, que llevó al límite a Japón en las semifinales de 2023 y terminó tercero. Es el segundo WBC consecutivo en el que ambos comparten grupo, añadiendo un capítulo beisbolero a una histórica rivalidad futbolística, y todo apunta a que volverán a avanzar juntos.
El roster de Estados Unidos es, posiblemente, el más profundo del torneo. Con Tarik Skubal programado para una sola apertura ante Great Britain, será interesante ver cómo el manager Mark DeRosa estructura su rotación y si contempla utilizar a Paul Skenes en este duelo. México no puede igualar ese arsenal monticular, pero cuenta con una ofensiva poderosa encabezada por Randy Arozarena y el jardinero de los Boston Red Sox, Jarren Duran, quien ha florecido desde su participación hace tres años.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/02/2026, traducido al español para SI México.