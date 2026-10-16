Diablos Rojos oficializa a Benjamín Gil como mánager para 2027

En un movimiento estratégico que sacudió la Liga Mexicana de Beisbol, los Diablos Rojos del México oficializaron la contratación de Benjamín Gil como su nuevo mánager para la temporada 2027.

La llegada del tijuanense forma parte de una reestructuración profunda en el cuerpo técnico, la cual contempla la transición de Lorenzo Bundy hacia un nuevo rol gerencial.

Bundy, el manejador estadounidense responsable de los exitosos campeonatos del equipo en 2024 y 2025, dejará el banquillo pero continuará ligado a la organización como asesor deportivo.

El Matador llegó al infierno. 😈🔥 pic.twitter.com/qM31LoHzM7 — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) October 15, 2026

Desde esta posición directiva, se enfocará en el visor y el desarrollo de nuevos talentos dentro de la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú.

A pesar del probado perfil ganador del nuevo mánager, quien ostenta 15 campeonatos combinados en su trayectoria como pelotero y dirigente, la contratación ha resultado mediáticamente polémica debido a su tenso historial con la afición local.

El conflicto se originó en septiembre de 2025 durante el segundo juego de la Serie del Rey, cuando Gil se encontraba al frente de los Charros de Jalisco.

En aquella ocasión, tras una contundente derrota y un ambiente hostil en las tribunas del Estadio Alfredo Harp Helú, Gil estalló en conferencia de prensa contra un sector del público, calificándolos de "maleducados" y sugiriendo que "se escaparon unos hooligans del futbol".

Además, aseguró enfáticamente frente a los micrófonos que nunca desearía representar a la institución ni ser manejador de los Diablos Rojos por falta de respeto.

Hoy, la directiva escarlata confía en que los resultados deportivos diluirán las fricciones del pasado.

El nombramiento ya ha sido respaldado de manera interna por líderes del vestidor, como el capitán Juan Carlos Gamboa y el jardinero Julián Ornelas, quienes le dieron la bienvenida al proyecto. Se espera que la presentación oficial de Benjamín Gil se lleve a cabo el próximo lunes en la Ciudad de México, marcando formalmente el inicio de esta nueva era deportiva.