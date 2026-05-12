Dodgers adquieren a Alek Thomas tras ser designado para asignación por los Diamondbacks Arizona
Los Dodgers de Los Ángeles adquirieron al jardinero mexicano Alex Thomas a través de un canje con los Diamondbacks de Arizona.
La transacción, confirmada este martes, se produce apenas unos días después de que la organización de Phoenix designara al patrullero para asignación (DFA). A cambio, los Diamondbacks reciben al prospecto venezolano de 18 años, José Requena, jugador de las sucursales angelinas en Ligas Menores.
El periplo de Thomas en Arizona llega a su fin tras un inicio de campaña 2026 sumamente gélido.
En 28 encuentros disputados este año, el guardabosques de 26 años registró un promedio de bateo de .181, producto de 17 imparables en 94 turnos oficiales.
A pesar de conectar dos cuadrangulares y remolcar 10 carreras, su incapacidad para embasarse —reflejada en un OBP de .222— y una alta tasa de ponches forzaron a la gerencia de los Diamondbacks a prescindir de sus servicios para abrir espacio al prospecto Ryan Waldschmidt.
Permanecer en la misma división supone un desafío inmediato para Thomas, quien ahora defenderá la franela del acérrimo rival.
Los Dodgers apuestan por rehabilitar el madero de un jugador cuya solvencia defensiva en la pradera central sigue siendo de élite, a pesar de las secuelas de una lesión de tendón de la corva sufrida en 2024.
Para integrar a Thomas en el roster de 40, la novena de Los Ángeles designó para asignación al también jardinero Michael Siani, buscando una pieza que aporte mayor profundidad y experiencia en postemporada.
A nivel histórico, las métricas de Thomas muestran un potencial que aún no termina de cristalizar con perseverancia en la Gran Carpa.
Tras cinco temporadas en Las Mayores, todas con el uniforme de Arizona, acumula un promedio de por vida de .230, con 31 cuadrangulares, 143 carreras producidas y 28 bases robadas en 448 juegos.
Su momento más brillante ocurrió en la postemporada de 2023, donde fue vital para que las Serpientes conquistaran el banderín de la Liga Nacional al despachar cuatro vuelacercas durante el camino hacia la Serie Mundial.
Bajo la tutela del staff técnico de los Dodgers, Thomas intentará corregir su enfoque agresivo en la caja de bateo, donde actualmente ostenta una de las tasas de chase —seguimiento de lanzamientos fuera de la zona— más altas del circuito. La organización angelina asumirá el remanente de su salario de arbitraje, aproximadamente 1.4 millones de dólares, con la esperanza de que el cambio de aires transforme a un antiguo prospecto Top 100 en una pieza valiosa para su esquema de tricampeonato.