El Caliente de Durango, de nuevo en los Playoffs de la LMB después de 48 años de ausencia
El deporte es un nido de historias. Y la de la resurrección del Caliente de Durango en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol —después de finalizar en el penúltimo lugar en 2025 —es uno de los relatos a seguir de cara a la postemporada del torneo de verano.
Durango llega a la última serie temporada, en la que enfrentará a los Toros de Tijuana, como sublíder de la Zona Norte con marca de 50 victorias y 39 derrotas.
Con este rendimiento, la franquicia duranguense rompió una sequía de 48 años sin beisbol de postemporada en el Estado, un hito que la afición de la capital no presenciaba desde que los Alacranes de Durango llegaron por última vez a playoffs en 1978.
La magia de Oscar Robles
El colapso de 2025 estuvo caracterizado por la rotación constante en la dirección del equipo, iniciando con un arranque de 7-14 bajo la tutela del dominicano Ronny Paulino y seguido por interinatos de Ramón Orantes y Ramón Valdez que no lograron encarrilar el rumbo. Sin embargo, el cambio de mentalidad comenzó en la pretemporada de 2026 con la contratación de Óscar Robles.
El mánager tijuanense y miembro del Salón de la Fama imprimió una filosofía basada en la disciplina y la agresividad en el terreno de juego. La premisa con la que Robles encaró el torneo —"No seremos escalón de nadie"— se transformó en la identidad de una novena que logró un diferencial positivo de +54 carreras.
Más allá de la reestructuración técnica, el salto de calidad de Durango se explica por la puntería gerencial en el mercado de pases de la LMB. La negociación más relevante ocurrió el 25 de mayo de 2026 mediante un canje múltiple con los Dorados de Chihuahua.
Durango cedió los derechos del abridor Elian Leyva y del infielder Andre Lipcius para obtener al lanzador zurdo Devin Smeltzer y al bateador de poder Alejandro Mejía.
A esta transacción se sumaron incorporaciones clave a préstamo, como el infielder José Guadalupe Chávez (procedente de los Toros de Tijuana) y la llegada del diestro Dereck West junto al receptor Julián León (desde los Leones de Yucatán), movimientos que le otorgaron profundidad al banquillo y estabilidad al cuerpo de pitcheo.
El ataque de Caliente de Durango en 2026 encontró en Alejandro "El Samurái" Mejía a un bateador de poder decisivo. Sin embargo, tras un mes de julio extremadamente deslucido, fue enviado vía cambio a los Bravos de León.
A su lado brilló el jardinero dominicano Elier Hernández, exjugador de Grandes Ligas y del beisbol japonés (NPB). El 8 de mayo de 2026, Hernández bateó el primer ciclo (sencillo, doble, triple y jonrón) en la historia del club durante la victoria 13-7 sobre los Algodoneros del Unión Laguna, cerrando la fase regular con un promedio de .353 en sus semanas más dominantes.
La alineación se complementó con la solvencia del dominicano Jonathan Villar, la fuerza de Estevan Florial y Daniel Johnson, y la consistencia del nacional Victor Márquez, quien registró un promedio al bate de .332.
Desde el montículo, el cuerpo de lanzadores respondió en los momentos de mayor exigencia. Joan Adon emergió como una carta fuerte en la rotación con aperturas de calidad —como su labor de cinco entradas y ocho ponches frente a Jalisco—, mientras que Devin Smeltzer aportó equilibrio desde la zurda.
En el relevo, serpentineros como Héctor Villalobos garantizaron el cierre de triunfos apretados.
De cara al inicio de los playoffs de la LMB 2026, Caliente de Durango encara la fase de eliminación directa consolidado en el segundo lugar de la Zona Norte (50-39), lo que le otorga la ventaja de localía para abrir la serie en casa. Su rival en esta primera ronda sería, hasta ahora, el quinto lugar del sector, posición que ocupan los Charros de Jalisco. Los tapatíos están a una victoria de clasificar a los playoffs de la LMB.
El Estadio Francisco Villa, "El Volcán", albergará los dos primeros juegos de la serie tras casi medio siglo de ausencia de postemporada. Con un orden al bate encendido, profundidad en la rotación abridora y el respaldo de su afición, el proyecto de Óscar Robles cumplió la meta de calificar y ahora se perfila como un contendiente serio para pelear por el título de la Zona Norte.