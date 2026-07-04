El hijo pródigo vuelve al infierno: El histórico regreso de Trevor Bauer con los Diablos Rojos
El beisbol mexicano volvió a sacudirse con el regreso de Trevor Bauer a los Diablos Rojos del México para la segunda mitad de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte, uno de los movimientos más mediáticos y estratégicos de los últimos años.
El lanzador derecho, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2020, vuelve a la capital del país con el objetivo de consolidar la sangrante rotación abridora de la Pandilla Escarlata y guiar a la franquicia hacia un histórico tricampeonato.
En su primera incursión en la pelota veraniega mexicana, en 2024, Bauer reescribió los libros de récords. Se consagró como el Pitcher del Año de la LMB tras registrar una marca inmaculada de 10 victorias sin conocer la derrota, además de ostentar una efectividad de 2.48 en 83.1 entradas trabajadas..
Su contundencia quedó demostrada al liderar el circuito con 120 ponches. Su paso dejó proezas inolvidables en el diamante, como el récord de nueve ponches consecutivos contra los Bravos de León y una actuación antológica de 19 ponches en un juego de nueve entradas frente a los Guerreros de Oaxaca, superando la mítica marca de 18 que durante décadas perteneció a figuras como Martín Dihigo y Ricardo Sandate.
Su liderazgo y labor desde el montículo, tanto en la fase regular como en un dramático relevo durante los playoffs, resultaron fundamentales para que los Diablos Rojos levantaran el título de la Serie del Rey.
Tras su rotundo éxito en México, el lanzador estadunidense enfrentó un nuevo reto en el beisbol asiático. En 2025, firmó nuevamente con los Yokohama DeNA BayStars de la Nippon Professional Baseball (NPB) de Japón, un equipo con el que ya había destacado en 2023.
Sin embargo, esta segunda etapa resultó sumamente adversa. En una liga caracterizada por una férrea disciplina en el plato, Bauer sufrió para mantener el control, lo que le costó un récord negativo de 4-10 y una efectividad muy elevada de 4.51 en 133.2 episodios lanzados.
Tras una serie de frustraciones y un descenso temporal a las ligas menores niponas, la franquicia optó por no renovar su contrato para la siguiente campaña.
Lejos de rendirse, Bauer inició el 2026 buscando una plataforma en Estados Unidos para demostrar su vigencia. Firmó con los Long Island Ducks de la Atlantic League, un circuito independiente cercano a Nueva York.
En apenas siete aperturas, registró una brillante efectividad de 2.36, consiguiendo 66 ponches y cediendo solo siete bases por bolas en 42 entradas completas. Durante este periodo arrollador, lanzó un juego sin hit ni carrera de siete episodios y estableció un récord histórico para la franquicia al recetar 15 ponches en un solo encuentro.
Conscientes de que las puertas de las Grandes Ligas seguían cerradas por factores extradeportivos, la gerencia de los Diablos Rojos adquirió su contrato a finales de junio de 2026.
La escuadra que dirige el manager Lorenzo Bundy se encuentra afianzada en el liderato de la Zona Sur, pero la incorporación de Bauer supone un salto de calidad necesario frente al agresivo rearme de otras novenas.
El impacto del estelar abridor promete ser inmediato. Su reestreno oficial está programado para este mismo sábado 4 de julio en el Estadio Alfredo Harp Helú ante los Piratas de Campeche.
En una estrategia logística impecable, la directiva programó una doble cartelera sabatina para garantizar un lleno total y evitar que el regreso de su estrella compita por la atención del público con el crucial partido de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en el Mundial, el cual acapara los reflectores dominicales.