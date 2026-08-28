El "uno más" de Robinson Canó terminó sin el tricampeonato de los Diablos
Robinson Canó llegó a batear en la novena entrada con los Diablos tres carreras abajo y a dos outs de terminar la temporada.
Conectó una rola hacia primera base que Luis Castro convirtió en el segundo out, Jon Singleton fue retirado después y los Pericos completaron la eliminación del bicampeón en seis juegos. Ese fue el último turno de Canó con el México en la LMB.
Después de conquistar el campeonato de 2025, había puesto en duda regresar para otro año. Durante la celebración en el Estadio Alfredo Harp Helú, los aficionados comenzaron a pedirle "uno más" y el dominicano aceptó jugar una tercera y última campaña con los Diablos.
"Eso fue lo que en realidad me motivó", explicó meses después a Sports Illustrated México sobre la petición de la tribuna. Canó había ganado dos campeonatos consecutivos en México, pero nunca había sido tricampeón. Sobre la posibilidad de conseguirlo dijo que sería algo especial y que lo recordaría toda la vida.
La serie contra Puebla llevó esa última búsqueda hasta el límite. Los Pericos ganaron los primeros tres juegos, pero los Diablos respondieron con dos victorias consecutivas en Puebla y regresaron a la Ciudad de México con la posibilidad de forzar un séptimo encuentro.
Antonio Santos no lo permitió. El abridor de los Pericos recibió apenas dos hits y ninguna carrera en seis entradas y encaminó el triunfo 3-0 en el Juego 6 que acabó la serie.
Canó finalizó su último calendario regular en la LMB a los 43 años con promedio de .291, 104 hits, 15 jonrones y 72 carreras producidas en 85 juegos. Había perdido producción respecto de sus primeras dos temporadas, pero tuvo su año con más cuadrangulares.
Su llegada a México ocurrió en marzo de 2024, después de 17 temporadas en Grandes Ligas. Los Diablos lo contrataron tras una década sin ser campeones y su primer año superó el peso de su nombre: bateó .431, conectó 141 hits, ganó el título de bateo y fue elegido el Jugador Más Valioso de la LMB.
Esa misma temporada, los Pingos conquistaron su primer campeonato desde 2014. En 2025 volvió a ganar la Serie del Rey y ayudó a su equipo a obtener el cuarto bicampeonato de su historia.
En la Serie del Rey de 2025, Canó alcanzó además los 4,000 hits como profesional. El conteo incluye temporada regular y playoffs en Estados Unidos, República Dominicana y México, además de sus imparables en la Serie del Caribe, el Clásico Mundial y la Baseball Champions League.
En tres temporadas regulares con el México logró 382 hits, 43 jonrones, 235 producidas y promedio de .363.
El tricampeonato fue lo que quedó pendiente. Antes de comenzar 2026, Canó había dicho que prefería concentrarse en ganar antes que pensar si aquella temporada significaría su retiro. Su salida de los Diablos, sin embargo, no será el final de su carrera: desde mayo está anunciado como refuerzo de los Tomateros de Culiacán para la temporada 2026-27 de la Liga Mexicana del Pacífico.