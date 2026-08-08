En extra innings, Panamá conquista el oro en beisbol ante Nicaragua en los Juegos Centroamericanos
La selección de beisbol de Panamá conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras derrotar 1-0 a Nicaragua.
El Estadio Quisqueya atestiguó un triunfo inédito para la novena canalera, que jamás había escalado a la cima del podio en esta justa regional. Esta victoria otorga a los panameños la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
El encuentro se definió mediante un hermetismo absoluto en la loma de los disparos.
Darío Agrazal, abridor panameño, completó una labor estoica al silenciar a los maderos nicaragüenses durante siete episodios en blanco. Ambos lanzadores sostuvieron un duelo de pitcheo donde el margen de error fue prácticamente inexistente.
El empate se rompió en la octava entrada con la regla panamericana. Nicaragua dejó escapar la oportunidad de anotar en la parte alta tras una mala jugada que terminó en un doble play. En cambio, el lineup panameño aprovechó el descontrol del relevista Keny Cruz en el cierre del episodio. Un wild pitch movió a los corredores, y un oportuno hit de Héctor Rayo al jardín derecho remolcó a Joshwan Wright con la carrera del triunfo.
Para amarrar el resultado, el manager de Panamá confió en el brazo de Kevin Miranda. Este relevista se llevó la victoria tras retirar a sus rivales con pasmosa frialdad y apagar el fuego por completo. Por su parte, Keny Cruz cargó con la amarga derrota a pesar de su buen trabajo previo. La escuadra nicaragüense se quedó con la medalla de plata.