Este es el número mágico de los equipos de la Liga Mexicana de Beisbol
La recta final de la temporada regular 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol ha llegado, y con ella, el momento donde cada lanzamiento, cada turno al bat y cada juego importa.
A escasas tres semanas de que caiga el telón, el margen de error ha desaparecido para los equipos que buscan un lugar en los playoffs.
En este escenario, la atención se centra en los números mágicos, esa cifra estadística que decrece con cada victoria propia o derrota del rival directo, marcando el compás hacia la clasificación. A continuación, analizamos cómo llegan los contendientes de la Zona Norte y la Zona Sur a este cierre.
Zona Norte
Toros de Tijuana
El conjunto fronterizo ostenta el número mágico más bajo de todo el circuito con apenas 5, restando aún 22 compromisos en su calendario. Su aplastante récord de 49-21 los consolida como los líderes absolutos de la Zona Norte, marcando el paso con un porcentaje de victorias de .700.
A lo largo de la temporada, Tijuana ha sido una máquina perfectamente engrasada que combina un pitcheo profundo y una ofensiva oportuna. El equipo ha sido protagonista de una campaña histórica, destacando la enorme hazaña de su intermedialista Isaac Rodríguez, quien recientemente superó la barrera de los 900 imparables de por vida.
El cierre de temporada para los Toros luce sumamente favorable en el corto plazo, iniciando con series en teoría accesibles ante Tecos de los Dos Laredos y Dorados de Chihuahua. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego llegará a finales de julio y principios de agosto cuando se midan ante contendientes urgidos de triunfos como Jalisco, Unión Laguna, Monclova y Durango.
Caliente de Durango
La novena duranguense posee un número mágico de 15 con 20 juegos por disputar, ubicándose de manera sorpresiva en el subliderato de la Zona Norte con una marca de 38-33.
Esta ha sido una campaña histórica y reveladora para Durango, una franquicia que busca romper una severa sequía de 48 años sin acceder a la postemporada. Apoyados en un ataque tenaz y en el brazo del veterano Odrisamer Despaigne, el equipo ha demostrado que puede competir contra las grandes nóminas.
No obstante, su recta final pinta sumamente hostil. Tendrán que sortear el calendario de cierre más difícil de la zona enfrentándose a rivales que los han dominado en duelos directos durante el año, debiendo visitar a Algodoneros de Unión Laguna, Acereros de Monclova y Sultanes de Monterrey, para luego cerrar en casa contra Tijuana.
Acereros de Monclova
La Furia Azul controla gran parte de su destino clasificatorio con un número mágico de 17 y 21 juegos restantes en su itinerario. Actualmente marchan con un sólido récord de 38-34, ubicados en la tercera plaza y a la caza directa del subliderato norteño.
Durante el 2026, Monclova se ha caracterizado por ser un conjunto sumamente equilibrado y diseñado estratégicamente para ser letal en series cortas. Su cuerpo técnico ha logrado conformar un pitcheo confiable que incomoda sistemáticamente a las ofensivas rivales.
Su panorama para las últimas semanas es muy alentador. Inician esta fase visitando a los Sultanes de Monterrey, un equipo al que han dominado de forma clara en la temporada. Su pase seguro a postemporada podría concretarse de manera expedita si logran salir victoriosos en sus próximas dos series consecutivas frente a Caliente de Durango.
Charros de Jalisco
Los tapatíos se aferran a la parte media de la tabla en el Norte con un número mágico de 17 y 21 juegos en el horizonte. Su foja de 37-34 los mantiene en una pelea directa no solo por clasificar, sino por asegurar la ventaja de localía en la primera ronda de los playoffs.
La escuadra dirigida por Benjamín Gil ha mostrado dos caras muy distintas a lo largo del verano. Tienen a una de las ofensivas más letales y dinámicas de la pelota veraniega, pero adolecen de una rotación abridora frágil que los equipos contrarios ya han logrado descifrar.
El cierre de calendario para Jalisco comenzará con una visita crucial a los Rieleros de Aguascalientes, un rival desesperado por colarse a zona de clasificación. Posteriormente, tendrán a su favor una estadía prolongada en el Estadio Panamericano recibiendo a Tijuana, Saltillo y Unión Laguna, un tramo donde deben hacerse fuertes como locales.
Sultanes de Monterrey
Los Fantasmas Grises enfrentan un escenario donde el margen de error es mínimo, teniendo el número mágico más alto del bloque principal de contendientes en el Norte (18) y 22 juegos por delante. Con récord de 37-34, aún no tienen su boleto asegurado.
A pesar de contar con un pitcheo colectivo solvente, anclado por su estelar cerrador Alexis Vera y el recién llegado Daniel Mengden, la novena regiomontana ha sufrido altibajos que le han impedido separarse del pelotón y escalar posiciones.
La recta final les exige revertir tendencias de forma inmediata, comenzando por una difícil serie en el Estadio Mobil Super ante los Acereros de Monclova. Su clasificación dependerá de dominar a Durango y Unión Laguna en los compromisos posteriores para evitar sorpresas en agosto.
Zona Sur
Diablos Rojos del México
En la Zona Sur, la narrativa sigue perteneciendo a los Diablos Rojos, quienes comandan el circuito con un número mágico de 11 y 21 compromisos por encarar. Su espectacular récord de 47-25 los perfila para quedarse con el liderato absoluto de la zona de manera anticipada.
La Pandilla Escarlata, en su condición de vigente bicampeón de la LMB, armó para 2026 un roster plagado de figuras estelares como Trevor Bauer y Robinson Canó. Su ofensiva y su rotación han funcionado como reloj en la búsqueda de un histórico tricampeonato.
El calendario restante de los capitalinos será un desfile donde fungen como el árbitro de la zona. Destacan las dos series de la Guerra Civil que disputarán ante los Tigres de Quintana Roo, a quienes podrían eliminar, y una visita a Pericos de Puebla, único equipo capaz de dominar a los escarlatas en la presente campaña.
Olmecas de Tabasco
Con un sólido número mágico de 15 y 21 juegos restantes, los Olmecas de Tabasco (43-29) están fuertemente afianzados en la segunda posición de la Zona Sur, esperando cualquier tropiezo de los líderes.
El gran año de la novena tabasqueña se debe a un pitcheo abridor hermético y efectivo. Han encontrado en Austin Warner al as de su rotación, consolidándose como líder de victorias de la liga con marca de 8-1.
En la recta final, Tabasco arrancará visitando a los Piratas de Campeche, y posteriormente recibirán a los Tigres de Quintana Roo en una serie de alta tensión.
Pericos de Puebla
La novena poblana se mantiene en la contienda de media tabla con un número mágico de 19 y 21 juegos en su agenda. Su marca de 37-33 los ubica en un apretado tercer escalón sureño que no les permite bajar la guardia.
Puebla ha sido un equipo de marcados contrastes durante el verano. Ostentan el peculiar mérito de ser uno de los equipos capaces de barrer a los poderosos Diablos Rojos, pero sus inconsistencias en el bullpen los han llevado a perder ventajas cruciales ante novenas de la parte baja del standing.
El panorama de cierre para los Pericos inicia recibiendo a El Águila de Veracruz en casa , previo a una serie donde serán anfitriones de nueva cuenta del México Rojo. Deberán afinar su relevo en sus últimas giras ante Quintana Roo y Yucatán si desean retener la ventaja de localía.
Tigres de Quintana Roo
La situación de los felinos es de máxima alerta. Su elevado número mágico de 21, combinado con los 23 juegos que les restan por disputar (marca de 37-33), los deja prácticamente sin espacio para titubeos en la cuarta posición del Sur.
La campaña de los bengalíes ha sido sostenida gracias a su excelente desempeño en casa, ganando 9 de sus recientes 12 compromisos en el Estadio Beto Ávila. Sin embargo, la historia ha sido diametralmente opuesta cuando les toca jugar en patio ajeno.
El calendario de cierre es una auténtica odisea. Tendrán que sobrevivir a dos series completas frente a los Diablos Rojos y sortear duras giras contra Tabasco y Oaxaca. Su pase a playoffs podría definirse hasta los últimos outs de la temporada frente a Campeche y Puebla.
Bravos de León
La novena leonesa cierra el grupo de contendientes aferrándose al sexto lugar del Sur con un número mágico de 21 y solo 21 juegos por disputarse. Su récord de 37-35 los tiene al límite de la zona de eliminación.
El año de los Bravos ha sido sumamente polarizado. Si bien ostentan una de las mejores ofensivas colectivas impulsada por el poder de sus bates, sufren con un pitcheo castigado que se acerca al 6.00 de efectividad, causante de muchas derrotas en las postrimerías de los encuentros.
La buena noticia para León es un cierre de calendario generoso: jugarán series ante rivales que han dominado, como Yucatán y Querétaro. El verdadero reto será en casa cuando reciban al México y a Puebla; si los brazos de su bullpen logran recomponer el camino, el ansiado boleto a la postemporada será una realidad.