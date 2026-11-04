Fanki se convierte en la boletera oficial de la LMB y la LMS hasta 2031

La Liga Mexicana de Beisbol y la Liga Mexicana de Softbol concretaron una alianza estratégica de cinco años con Fanki, plataforma que fungirá como su boletería oficial hasta el 2031.

Este acuerdo persigue la digitalización completa del acceso a los recintos deportivos, para unificar la venta de entradas y abonos de ambas ligas en un mismo ecosistema tecnológico.

Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la LMB, detalló que el propósito de esta integración es “centralizar todos los boletos de toda la liga y todos los abonados y sistemas de acceso del beisbol mexicano a través de Fanki”.

Con esta medida, el circuito moderniza su infraestructura operativa y facilita el proceso de compra para todos los seguidores. A la par de la venta de entradas, el proyecto contempla el lanzamiento de LMB Diamante, una aplicación con funciones similares a MLB Ballpark, diseñada para optimizar la estancia del público dentro del estadio.

Los asistentes podrán ordenar alimentos, bebidas y memorabilia desde su teléfono, rastrear su pedido en vivo y elegir entre recoger los artículos en la tienda o recibirlos en su propia butaca tras llamar a un vendedor.

Esta innovación supera el concepto del boletaje tradicional al incluir un programa de fidelidad basado en un sistema de recompensas donde los usuarios acumularán diamantes.

“Lo que estamos tratando de generar es un conocimiento del aficionado y la data para conocerlos mejor para garantizar una mejor experiencia de compra”, concluyó De la Vega sobre las ventajas de esta doble plataforma.

Los aficionados podrán comprar abonos ya disponibles en la aplicación de Fanki. LMB Diamante estará disponible para los usuarios a partir de abril de 2027.