Jordan Walker se corona campeón del Home Run Derby de MLB, el primero en la historia de los Cardenales de San Louis
El primer jugador de los Cardenales de San Louis en ganar el Home Run Derby de MLB no fue Albert Pujols, el histórico toletero dominicano que conectó más de 700 cuadrangulares en su carrera en las Grandes Ligas.
Su nombre, de hecho, es Jordan Walker. Y esta noche, ante las 44 mil almas que vitoreaban al participante local, Kyler Schwarber, Walker conectó 12 cuadrangulares en la ronda final para vencer al jugador de los Phillies de Philadelphia —que disparó 11 estacazos— y recibir, de manos de la leyenda Ryan Howard la cadena de campeón.
El jardinero de San Louis, un auténtico aguafiestas en Filadelfia, conectó cuatro cuadrangulares consecutivos en sus últimos cinco swings para desbancar al portentoso toletero local.
Los fanáticos locales, quienes abuchearon sin tregua a todos excepto a Schwarber y Bryce Harper a lo largo de la velada, emprendieron un sigiloso éxodo hacia las salidas cuando el macanazo triunfal de Walker surcó los cielos hasta superar la barda del jardín izquierdo.
Walker fue, sin duda, la gran sorpresa de la noche, seguido solo quizás por Wilson Contreras, el primera base de los Medias Rojas de Boston que en la primera ronda del torneo conectó 13 bambinazos, solo para quedar eventualmente eliminado por el subcampéon.