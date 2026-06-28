La redención de Alejandro Mejía en el Home Run Derby 2026

¡El poder también se construye! 🛠️💪



Alejandro Mejía 🔥 llevó su poder del calendario regular al Home Run Derby con una gran noche para recordar 💭



Presentado por @Holcim_Mx 🧱#LaLigaFuerteDeMéxico💪🏻🇲🇽⚾ pic.twitter.com/NChu9qk7db