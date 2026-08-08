Liga Mexicana de Beisbol 2026: Todo lo que debes saber sobre el Primer Playoff
Ya empezaron los playoffs en la Liga Mexicana de Beisbol y el escenario está listo para una de las postemporadas más emocionantes y parejas en la historia reciente del circuito.
Tras concluir un extenso y exigente calendario regular de 93 juegos el pasado 6 de agosto, el telón se levanta de inmediato este sábado 8 de agosto para dar inicio al Primer Playoff.
El formato de esta postemporada mantiene la estructura que premia tanto la consistencia como la resistencia.
Clasificaron los seis mejores equipos de cada zona (Norte y Sur), sembrados por su porcentaje de victorias.
Todas las series, desde esta primera fase hasta la Serie del Rey, se jugarán al mejor de siete encuentros; es decir, avanza el primero en conseguir cuatro victorias.
Las ventanas competitivas inician con el Primer Playoff (del 8 al 16 de agosto), seguidas por las Series de Zona (18 al 27 de agosto), Series de Campeonato (28 de agosto al 6 de septiembre) y culminarán con la Serie del Rey (del 8 al 16 de septiembre).
Cabe destacar la vital regla del "Mejor Perdedor": a la segunda ronda avanzarán los tres ganadores de cada zona, acompañados por el equipo derrotado que logre forzar la mayor cantidad de juegos en su respectiva serie, un factor que obliga a los mánagers a pelear cada entrada al máximo.
Zona Norte
Diablos Rojos del México vs Guerreros de Oaxaca
El choque entre la novena capitalina y la tropa zapoteca enfrenta realidades muy distintas. Los Diablos Rojos llegan como el mejor equipo de toda la LMB, ostentando una marca de 64-29 (.688) y un dominio abrumador en el Estadio Alfredo Harp Helú (35-10).
Por su parte, los Guerreros lograron colarse en la sexta posición (48-45, .516) y buscarán dar la campanada. En la temporada regular, el México dominó por completo los enfrentamientos directos, ganando 7 de los 9 compromisos disputados.
El Juego 1 presentará un duelo en la lomita sumamente interesante. Por los Diablos Rojos, el encargado de abrir el encuentro será Efraín Contreras, quien recibe la confianza de Lorenzo Bundy para inaugurar la postemporada, tomando el lugar en la rotación que muchos del ex-ligamayorista Trevor Bauer, que no podrá lanzar por molestias en el cuello.
Frente a él estará el as de Oaxaca, Luis Fernando Miranda, quien firmó una sólida temporada de 8 victorias y 5 derrotas.
La clave de la serie radicará en la capacidad del pitcheo oaxaqueño para silenciar a la ofensiva más productiva del circuito, liderada por Robinson Canó y el campeón bateador Juan Carlos Gamboa. Si Oaxaca no logra contener los bates escarlatas en los primeros innings, el México podría resolver la serie rápidamente.
Olmecas de Tabasco vs Bravos de León
Esta serie es el choque de estilos por excelencia en la Zona Sur. Los Olmecas de Tabasco (54-38) sustentan su éxito en una filosofía de prevención de carreras, apoyados por un bullpen hermético y un pitcheo estelar.
En contraste, los Bravos de León (50-43) son un equipo que vive del batazo largo y la producción ofensiva, encabezados por Gabriel Cancel, líder productor de la liga. La paridad fue evidente en el rol regular, donde Tabasco apenas sacó una ligera ventaja ganando 5 de los 9 juegos disputados.
Para el arranque de la serie, el duelo monticular tendrá al estadounidense Ronnie Williams lanzando por los Olmecas de Tabasco, un brazo clave en la rotación profunda del mánager Luis Carlos Rivera. Su rival será Faustino Carrera por los Bravos de León, quien tendrá la difícil encomienda de navegar ante una alineación tabasqueña muy oportuna en su feudo.
Si León logra castigar temprano a Williams y tomar ventajas holgadas, tendrán amplias posibilidades de llevarse juegos como visitantes. Sin embargo, si los encuentros llegan cerrados al último tercio, el poderoso relevo de Tabasco, comandado por brazos como Fernando Salas y el cerrador Jimmy Cordero, se vuelve prácticamente infranqueable.
Piratas de Campeche vs Pericos de Puebla
Los Piratas de Campeche (52-41) representan una de las mayores historias de redención de la campaña, escalando posiciones de la mano del mánager Lloyd McClendon. Se enfrentan a los Pericos de Puebla (50-42), una franquicia con estirpe de postemporada que clasifica por sexto año consecutivo.
Los filibusteros dominaron la serie anual ganando 6 de los 9 encuentros, demostrando que le tienen tomada la medida a la novena verde.
El choque de este sábado contará con el estadounidense R.J. Martínez subiendo al centro del diamante por la causa de Campeche, buscando imponer sus condiciones desde el primer lanzamiento.
Por los Pericos, la responsabilidad recaerá en el cubano Vladimir Gutiérrez, quien intentará neutralizar el ímpetu de una alineación que ha venido de menos a más en el verano.
Esta serie promete ser una batalla táctica de desgaste. Campeche posee a Dan Kubiuk, el líder absoluto en salvamentos de la LMB, lo que les da una garantía en juegos de una carrera. Puebla deberá apostar a la experiencia de su roster y a salidas profundas de Gutiérrez para evitar sobreexponer a su relevo.
Zona Norte
Toros de Tijuana vs Algodoneros del Unión Laguna
Los Toros de Tijuana (60-31) terminaron como los mandones absolutos del norte, construyendo una maquinaria basada en el pitcheo. Reciben a unos Algodoneros (46-47) que entraron a la postemporada tras un cierre agónico, pero motivados tras barrer su última serie. Tijuana impuso condiciones durante el año ganando 6 de los 9 duelos directos.
El Toros Mobil Park atestiguará un duelo de ases en el Juego 1. Tijuana mandará a la lomita a Daniel Martínez, el primer lanzador en la historia de la franquicia en liderar la LMB en efectividad (1.94 ERA).
Laguna responderá enviando al experimentado zurdo cubano Roenis Elías, esperando que pueda maniatar a la peligrosa ofensiva fronteriza.
La balanza se inclina estadísticamente a favor de Tijuana, cuyo cuerpo de lanzadores colectó una efectividad de 3.28 en la temporada regular. Algodoneros dependerá de su agresividad y del contacto de figuras como Nick Torres; si no capitalizan errores, Toros podría finiquitar la serie por la vía rápida.
Caliente de Durango vs Acereros de Monclova
El Estadio Francisco Villa se vestirá de gala para presenciar una serie histórica. Caliente de Durango (51-42) rompió una sequía de 48 años sin playoffs para la entidad, convirtiéndose en el caballo negro del certamen.
Se medirán ante los Acereros de Monclova (48-45), la franquicia más constante de la liga que suma 12 apariciones consecutivas en postemporada. La serie anual fue extremadamente peleada, con Monclova llevándose 5 triunfos por 4 de Durango.
La efervescencia de la afición duranguense respaldará a Joan Adon, el abridor elegido por el mánager Óscar Robles para el histórico Juego 1. Del lado coahuilense, la Furia Azul confiará en el brazo del estadounidense Jackson Goddard para silenciar a un estadio que será una sucursal de la locura.
Sultanes de Monterrey vs Charros de Jalisco
Considerada por muchos como la serie más explosiva del norte, los Sultanes (49-44) se enfrentan a los enrachados Charros (48-45). Mientras Monterrey bajó ligeramente el ritmo al cierre del calendario, Jalisco llega intratable a la postemporada con el madero encendido.
Monterrey mantiene un historial ligeramente a favor con 5 victorias sobre 4 de los tapatíos en la temporada regular.
El Palacio Sultán será testigo de un duelo de pitcheo protagonizado por dos brazos importados. Daniel Mengden tomará la bola por los Fantasmas Grises, buscando establecer comando rápido para proteger a su bullpen. Los Charros enviarán a Zac Grotz, con el objetivo de enfriar a la artillería regiomontana.
Este será un ajedrez táctico entre los mánagers Henry Blanco y Benjamín Gil. Si los Charros imponen el ritmo trepidante con el que cerraron la campaña, podrían robar un juego como visitantes. Monterrey necesitará que Mengden entregue al menos cinco entradas de calidad para no sobrecargar su relevo desde el primer día.
¿Dónde ver los playoffs de la LMB 2026?
El seguimiento de todos los juegos de la postemporada está disponible a través del servicio oficial LMB TV y mediante transmisiones en vivo (sujetas a restricciones territoriales) en la plataforma de Caliente.mx.
Para la cartelera inaugural de este sábado 8 de agosto, la distribución de transmisiones garantiza múltiples opciones de sintonía.
La jornada arranca a las 16:00 horas (tiempo del centro) con el duelo entre Guerreros de Oaxaca y Diablos Rojos, disponible por LMB TV, Disney+ Premium, ESPN y Caliente.mx.
Una hora más tarde, a las 17:00, el choque de Charros de Jalisco contra Sultanes se podrá disfrutar a través de LMB TV, FOX Sports Premium, FOX+, Canal 6 y Caliente.mx.
A las 18:00 horas, el encuentro entre Acereros de Monclova y Caliente de Durango irá por las pantallas de LMB TV, Imagen Digital, AyM Sports, NRT México y Caliente.mx.
Quince minutos después, a las 18:15, el juego de Pericos de Puebla frente a Piratas de Campeche será transmitido por LMB TV, AyM Sports, TRC, Canal 6, SICOM y Caliente.mx.
La actividad continuará a las 19:00 horas con los Bravos de León visitando a los Olmecas de Tabasco, encuentro que se emitirá en LMB TV, Claro Sports, AyM Sports, TV UJAT, TV4 y Caliente.mx.
Finalmente, el telón del primer día de playoffs se cerrará a las 20:35 horas con el partido entre Algodoneros de Unión Laguna y Toros de Tijuana, el cual llegará a los aficionados por LMB TV, TVC Deportes, Toros Network, Canal 6 y Caliente.mx.