La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) anunció la cancelación de toda la serie entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, programada del 20 al 22 de noviembre, debido a los hechos de violencia registrados en Guasave, Sinaloa.

La decisión fue confirmada este sábado 21 de noviembre, un día después de que el primer encuentro fuera interrumpido durante la tercera entrada por los enfrentamientos armados registrados en distintos puntos de la ciudad.

La cancelación incluye los partidos del sábado 21 y domingo 22 de noviembre, por lo que ninguno de los dos equipos continuará con sus compromisos programados para este fin de semana.

"La decisión se tomó siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales y para salvaguardar la integridad de todos los que hacen posible el béisbol: jugadores, aficionados, empleados, personal de los estadios y medios de comunicación", explicó la LMP mediante un comunicado.

La LMP prioriza la seguridad tras la violencia en Guasave

La determinación amplía las medidas anunciadas la noche del viernes, cuando el partido disputado en el Kuroda Park fue cancelado y los asistentes permanecieron resguardados dentro del inmueble.

En aquella ocasión, la liga aclaró que, de acuerdo con los reportes oficiales, los hechos violentos no ocurrieron en las inmediaciones del estadio.

Los enfrentamientos en Guasave provocaron operativos de seguridad, mientras medios locales reportaron bloqueos y vehículos incendiados en distintos puntos del municipio.

"En el Pacífico vivimos un béisbol por la paz. Para que el béisbol sea fiesta, primero hay que cuidar a las familias que llenan nuestros estadios", señaló el organismo presidido por Salvador Escobar.

La LMP no informó si los encuentros cancelados serán reprogramados ni anunció fechas alternativas para disputar la serie.

Por ahora, Algodoneros y Venados deberán esperar las próximas determinaciones de la liga para conocer cómo se resolverán los compromisos que quedaron pendientes.