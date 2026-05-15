LMB 2026: El Infierno apagado de los Diablos Rojos del México
La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte ha tomado un giro inesperado para la organización más ganadora del circuito.
Lo que inició como el ambicioso proyecto de la Misión 18 —la búsqueda del tricampeonato bajo la batuta del experimentado Lorenzo Bundy— se ha transformado, al llegar a la mitad de mayo, en un escenario de incertidumbre y alarmas encendidas.
Con un récord de 12 victorias y 12 derrotas (.500) y una racha reciente de seis descalabros consecutivos, el equipo escarlata se encuentra en la quinta posición de la Zona Sur, viendo cómo rivales como los Pericos de Puebla establecen condiciones en la cima.
La crisis no es unidimensional y se manifiesta mayormente pitcheo abridor castigado, una ofensiva que depende peligrosamente de una sola figura y un fantasma histórico que remite a la fatídica temporada de 2016.
La mayor debilidad de los Diablos Rojos en este primer tercio de campaña reside, sin lugar a duda, en su rotación abridora. A pesar de contar con nombres de peso y experiencia internacional, los números son contundentes. La efectividad colectiva de los abridores es de 6.39, una de las más altas en la Zona Sur, lo que ha obligado a un uso excesivo y prematuro del bullpen.
El caso de Michael Mariot es el más sintomático. El derecho, con pasado en Grandes Ligas, ha tenido un inicio desastroso, registrando una efectividad de 7.36 en apenas 7.1 entradas de labor, con un WHIP de 1.91 que refleja su incapacidad para retirar bateadores sin permitir que se le embasen.
En sus salidas recientes, como la ocurrida ante los Olmecas de Tabasco, Mariot permitió cuatro anotaciones apenas en el primer episodio, una tendencia de castigo tempranero que ha dejado al equipo contra las cuerdas desde temprano.
No es el único. Ricardo Pinto, proyectado como el as del equipo tras su paso por el World Baseball Classic, ostenta una ERA de 6.17 y un WHIP de 1.63 en 23.1 entradas. James Kaprielian, si bien lidera el departamento de ponches con 20, no ha logrado consistencia, manteniendo una efectividad de 5.21. El único brazo que ha mostrado cierta solidez es el de Luis F. Castillo, con 4.15 ERA, pero en una rotación de campeonato, su rendimiento actual apenas alcanzaría para ser un tercer o cuarto abridor.
En el papel, el lineup de los Diablos Rojos parece una maquinaria de destrucción. Sin embargo, al analizar quién está bateando y quién no, surge una grieta profunda. La ofensiva escarlata se ha vuelto unidimensional, gravitando casi por completo alrededor de Jon Singleton.
Singleton ha cumplido con las expectativas, liderando la liga con 11 cuadrangulares y un estratosférico OPS de 1.313 . No obstante, el equipo tiene un récord de 6-1 cuando Singleton conecta jonrón y un récord perdedor cuando no lo hace. Esta dependencia ha permitido que los lanzadores contrarios trabajen de forma más conservadora contra él, sabiendo que el resto del orden al bate atraviesa periodos de baja productividad.
La actual racha de los Diablos ha revivido un dato estadístico alarmante. Desde la temporada 2016, la organización no experimentaba una vulnerabilidad similar antes del Juego de Estrellas. En aquel año, el México sufrió tres barridas críticas que marcaron el destino de una campaña sin playoffs: del 4 al 10 de abril en Monclova, del 26 al 28 de abril en casa ante Monclova, del 17 al 19 de mayo en Aguascalientes.
En 2026, el equipo ya ha sido barrido por los Pericos de Puebla, los Olmecas de Tabasco y los Leones de Yucatán, que los pusieron en riesgo de repetir el patrón. El Juego de Estrellas de este año, programado para el 28 de junio en Monterrey, se perfila como la fecha límite para que la directiva tome decisiones drásticas si los resultados no cambian .
La historia dicta que una organización como Diablos no suele permitir que la inercia negativa consuma la mitad del calendario sin realizar ajustes en el roster o el cuerpo técnico.
Si el pitcheo abridor ha fallado, el relevo no ha sido el salvavidas esperado. El bullpen escarlata ha mostrado una fragilidad psicológica preocupante. En la derrota reciente ante Tabasco, el juego se escapó por errores técnicos y falta de control: un error del lanzador Juan Pablo López, seguido de un pelotazo y una base por bolas con la casa llena, entregaron carreras de caballito que sentenciaron el encuentro.
Tomohiro Anraku, contratado para ser el candado de las últimas entradas, apenas suma dos salvamentos, una cifra pobre para un equipo que aspira al título. La única nota positiva ha sido Stephen Nogosek, quien con 3 victorias y 20 ponches se ha convertido en el bombero de lujo, aunque el uso excesivo podría pasarle factura pronto.