Los Ángeles invierte para ganar, pero sus grandes proyectos viven momentos opuestos

Los Ángeles concentra algunas de las franquicias más valiosas, ambiciosas y mediáticas de Estados Unidos, pero sus resultados actuales recuerdan que ninguna colección de estrellas garantiza un campeonato. Los Rams y Chargers atraviesan momentos críticos en la NFL, los Dodgers acaban de quedar eliminados después de iniciar el año como favoritos para conquistar una tercera Serie Mundial consecutiva y los Lakers y Clippers están por estrenar dos plantillas profundamente renovadas. En una ciudad acostumbrada a pensar en grande, cada proyecto enfrenta una prueba diferente.

No todos invierten bajo las mismas reglas. Los Dodgers pueden aprovechar la flexibilidad económica de las Grandes Ligas y sostener una de las nóminas más costosas del deporte. La NFL y la NBA tienen límites salariales que impiden gastar sin restricciones, pero sus franquicias también pueden apostar fuerte mediante contratos, selecciones del Draft, intercambios y decisiones que comprometen su futuro. En todos los casos, la intención es la misma: rodear a sus figuras con suficiente talento para competir por un campeonato.

Los Rams iniciaron la temporada como uno de los principales favoritos para representar a la Conferencia Nacional en el Super Bowl. Matthew Stafford, Puka Nacua y Davante Adams formaban el núcleo de una ofensiva diseñada para castigar por aire, mientras que la defensiva reunía nombres como Aaron Donald, Myles Garrett y Trent McDuffie. Sobre el papel, Sean McVay tenía uno de los planteles más completos de la liga.

La realidad ha sido distinta. Los Rams tienen marca de 2-4 y ya perdieron sus dos primeros enfrentamientos contra rivales de la NFC Oeste. San Francisco los superó 27-7 en Australia durante la primera semana y Arizona los venció 18-16 en SoFi Stadium. Más allá del récord, esas derrotas afectan directamente sus posibilidades de ganar una división en la que los 49ers permanecen invictos y Seattle también se mantiene por delante de ellos.

Su crisis no nace de una sola causa. Contra San Francisco, los Rams todavía estaban cerca al descanso, pero permitieron 24 puntos sin respuesta y su ofensiva apenas produjo siete durante todo el partido. Ante Arizona, la defensiva evitó touchdowns en cinco visitas de los Cardinals a la zona roja, pero el ataque no aprovechó ese esfuerzo. Stafford consiguió la anotación que puso a Los Ángeles arriba cuando quedaban 47 segundos, pero una recepción de 21 yardas y una penalización permitieron que Arizona avanzara hasta conectar el gol de campo definitivo.

Ese patrón se repite: los Rams muestran suficiente talento para mantenerse en los encuentros, pero fallan en los momentos que deciden el resultado. La ofensiva pierde continuidad, los equipos especiales han cometido errores costosos y el conjunto no ha encontrado el equilibrio que se esperaba de uno de los favoritos de pretemporada. McVay reconoció después de la derrota ante Arizona que existen demasiados aspectos del funcionamiento colectivo que todavía no están alineados.

Las lesiones complicaron aún más la situación. Adams sufrió una rotura en el tendón de la corva y estará fuera entre seis y diez semanas. Poona Ford se perderá el resto de la campaña por una lesión en el tríceps, Kobie Turner ingresará a la lista de lesionados y Garrett todavía no está listo para volver después de una operación en la rodilla. McDuffie también se perdió el encuentro contra Arizona por molestias en la ingle. Los Rams todavía poseen nombres capaces de cambiar una temporada, pero deberán reaccionar con menos profundidad y después de desperdiciar una parte importante de su calendario inicial.

Si los Rams aún conservan una ruta para recuperarse, la situación de los Chargers es mucho más grave. El equipo de Jim Harbaugh comenzó 0-6 por primera vez desde 2000 y acumula nueve derrotas consecutivas desde el cierre de la campaña anterior. Un proyecto que pretendía aprovechar los mejores años de Justin Herbert se encuentra ahora ante dudas que van más allá de un mal inicio.

Las lesiones en la línea ofensiva y entre los receptores han reducido el margen de Herbert, pero tampoco explican todo. El ataque solamente suma cinco pases de touchdown en seis partidos y carece de una identidad consistente bajo el coordinador Mike McDaniel. La protección no permite desarrollar jugadas con tranquilidad, el juego terrestre no compensa esas limitaciones y el equipo tampoco produce suficientes acciones explosivas para cambiar el ritmo de los encuentros.

La derrota 22-6 frente a Kansas City representó la expresión más clara del problema. Los Chargers terminaron con 259 yardas, no anotaron un touchdown y perdieron a Ladd McConkey por una conmoción cerebral. En su mejor serie ofensiva llegaron hasta la yarda uno de los Chiefs, pero un castigo y dos pases incompletos los obligaron a conformarse con un gol de campo. La defensiva consiguió detener a Patrick Mahomes y compañía en situaciones importantes, pero el ataque volvió a dejarla sin respaldo.

Harbaugh admitió que la producción ofensiva no es suficiente y evitó garantizar que McDaniel conservará la responsabilidad de mandar las jugadas. La presión ya no se limita a conseguir la primera victoria: los Chargers necesitan determinar si sus problemas responden únicamente a las bajas o si la estructura construida alrededor de Herbert requiere cambios más profundos.

Los Dodgers representan otro tipo de decepción. Después de ganar las Series Mundiales de 2024 y 2025, comenzaron el año como el principal candidato para completar el primer tricampeonato de una franquicia de la Liga Nacional. Contaban con Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman y una rotación reforzada para resistir una campaña larga. Ganaron 100 partidos y volvieron a la Serie de Campeonato, por lo que su proyecto no puede calificarse como un fracaso completo. Sin embargo, el objetivo final era mucho mayor.

Milwaukee los barrió en cuatro juegos y demostró que la diferencia económica no siempre se traduce en superioridad dentro del campo. Los Brewers neutralizaron la rotación de Los Ángeles, atacaron su bullpen y respondieron cada vez que estuvieron abajo. La ofensiva de los Dodgers llegó al cuarto partido de la serie con apenas tres hits en 32 turnos con corredores en posición de anotar durante la postemporada. Cuando tuvieron oportunidades de cambiar los encuentros, no las aprovecharon.

El desgaste también tuvo peso. Los Dodgers disputaron más partidos que cualquier otro equipo durante los dos años anteriores debido a sus recorridos consecutivos hasta la Serie Mundial. Además, contaron con una de las alineaciones de mayor edad de las Grandes Ligas. Ohtani llegó a octubre después de lidiar con molestias en la rodilla izquierda y el bíceps derecho, y aunque conectó un cuadrangular en el último encuentro, no pudo sostener el impacto ofensivo que el equipo necesitaba durante toda la serie.

Milwaukee no eliminó a los Dodgers gracias a un solo accidente. Fue el equipo más oportuno, tuvo un cuerpo de lanzadores capaz de reducir el poder de una alineación llena de figuras y encontró respuestas en los momentos de mayor presión. Los Dodgers tenían el plantel, la profundidad y los recursos para volver a ganar, pero su ofensiva perdió fuerza precisamente cuando debía confirmar su condición de favorita.

En la NBA, el análisis tiene que ser diferente. Lakers y Clippers todavía no ofrecen resultados de temporada regular que permitan juzgar sus nuevos proyectos, porque la campaña apenas comienza. En su caso, lo importante es observar la magnitud de las transformaciones y entender qué intentaron corregir durante el descanso.

Los Lakers terminaron la campaña anterior con marca de 53-29 y alcanzaron las semifinales del Oeste, donde Oklahoma City los eliminó. Ahora comienzan su primera temporada sin LeBron James desde 2017-18 y entregan el liderazgo definitivo a Luka Dončić. Austin Reaves permanece como segunda figura después de promediar 23.3 puntos y firmar un nuevo contrato, mientras que Walker Kessler llega para fortalecer la protección del aro y el juego interior.

La directiva también incorporó a Quentin Grimes, Collin Sexton, Jaden Hardy, Kevon Looney, Sandro Mamukelashvili, Matisse Thybulle y Ziaire Williams. El objetivo fue construir una plantilla más joven, mejorar la defensa alrededor de Dončić y añadir tiradores capaces de aprovechar los espacios que genera. El reto será la química: solamente ocho jugadores regresan y representan el 42 por ciento de los minutos disputados por el equipo durante la temporada anterior. Los Lakers poseen talento suficiente para competir en el Oeste, pero necesitarán tiempo para que tantas piezas encuentren funciones claras.

Los Clippers emprendieron una reconstrucción todavía más agresiva. Después de terminar 42-40 y quedar eliminados en el Play-In, dejaron atrás el proyecto encabezado por Kawhi Leonard, James Harden e Ivica Zubac. Harden y Zubac salieron desde febrero, mientras que Leonard, Bennedict Mathurin, John Collins y Bogdan Bogdanović abandonaron la organización durante la siguiente etapa de movimientos.

La nueva estructura gira alrededor de Darius Garland y Brandon Ingram. Garland aporta creación desde la posición de base e Ingram llega después de una temporada de calibre All-Star en Toronto. Max Strus, Rui Hachimura y Gradey Dick ofrecen tiro y profundidad, mientras que Keaton Wagler, quinta selección del Draft, representa la apuesta de futuro. Tyronn Lue contará con más juventud y diferentes generadores ofensivos, pero tendrá que construir una identidad prácticamente desde cero.

Por eso todavía sería incorrecto colocar a Lakers y Clippers en la misma categoría que los otros equipos de la ciudad. Rams, Chargers y Dodgers ya tienen resultados que permiten identificar sus problemas: mala ejecución, lesiones, ataques irregulares, desgaste y rivales que aprovecharon cada debilidad. Los conjuntos de la NBA apenas deben demostrar si sus remodelaciones funcionarán.

Los Ángeles continúa como uno de los grandes centros del deporte estadounidense y sus franquicias no han dejado de buscar estrellas ni de construir proyectos ambiciosos. La diferencia es que, en este momento, ninguna ofrece certezas. Los Rams aún pueden rescatar una temporada que comenzó por debajo de lo esperado; los Chargers necesitan una reacción que parece cada vez más complicada; los Dodgers deberán reconstruir su camino después de quedarse sin el tricampeonato; y Lakers y Clippers están por descubrir si sus nuevas plantillas pueden competir en una Conferencia Oeste llena de aspirantes.

La inversión coloca a todos dentro de la conversación, pero no resuelve los partidos. En una ciudad que reúne dinero, figuras y expectativas como pocas, el verdadero reto no consiste en formar el plantel más atractivo, sino en conseguir que todas sus piezas funcionen cuando llega el momento de responder.