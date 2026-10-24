Los Brewers de Milwaukee vencieron 3-2 a los Tampa Bay Rays en el primer juego de la Serie Mundial. A pesar de la derrota del equipo visitante, el mexicano Jonathan Aranda destacó a la ofensiva y registró una gran actuación con el bate en su debut en el Clásico de Otoño.



Aranda terminó el encuentro con marca perfecta de 3-3, negoció una base por bolas y anotó una de las dos carreras de Tampa Bay.



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En contraste, el resto de la alineación de los Rays tuvo problemas para generar daño. Desde el montículo, el abridor Nick Martinez lanzó cinco entradas completas, permitió cinco hits, dos carreras limpias y recetó cinco ponches, sin regalar bases por bolas.



Por parte de los Brewers, el ataque comenzó temprano con dos carreras en el primer episodio. Jackson Chourio conectó dos hits en cuatro turnos y produjo una carrera. El receptor William Contreras también aportó al irse de 3-2, con una carrera impulsada y un pasaporte.



En el pitcheo, Jacob Misiorowski guio la victoria tras lanzar cinco entradas de cuatro imparables, una carrera limpia, tres ponches y una base por bolas.



El final del juego ofreció un cierre de infarto en la novena entrada. Con Trevor Megill en el montículo por Milwaukee, los Rays llenaron las bases con dos outs. La defensiva intentó terminar el juego con una jugada de doble play en segunda base, pero el campocorto Cooper Pratt no pisó la almohadilla y el umpire decretó el safe.



Tras la equivocación, Megill resolvió la situación de peligro y ponchó a Jonathan DeLuca para sellar el triunfo.



Los Brewers amarraron el resultado con una carrera extra en el séptimo rollo, para sumar ocho hits en total frente a los siete de Tampa Bay.



El Juego 2 de la Serie Mundial se disputará este sábado 24 de octubre a las 20:00 horas (tiempo del Este), de nuevo en Milwaukee. Los Rays buscarán empatar el compromiso apoyados en el bate de Aranda, mientras que los locales intentarán viajar a Florida con una ventaja de dos victorias.