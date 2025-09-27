Mets caen ante Marlins y salen de zona de playoffs a dos juegos del final
Los Mets de Nueva York sufrieron un duro golpe al caer 6 por 2 ante los Marlins de Miami, un resultado que los deja fuera de los puestos de comodín de la Liga Nacional. Con solo dos jornadas restantes en la temporada regular, el equipo de Queens ya no depende de sí mismo para clasificar a la postemporada.
El conjunto dirigido por el venezolano Carlos Mendoza había tomado ventaja rápidamente con un jonrón del puertorriqueño Francisco Lindor y una carrera anotada por Juan Soto, impulsado por un doble de Pete Alonso. Sin embargo, el equipo neoyorquino se desplomó en la quinta entrada, donde los Marlins, ya eliminados, fabricaron seis carreras para sellar la remontada. Un triple del dominicano Heriberto Hernández impulsó dos anotaciones, y un jonrón de Connor Norby terminó por inclinar la balanza.
Soto, la gran contratación del año para los Mets, terminó el encuentro con dos imparables en cuatro turnos. Su llegada a Nueva York a cambio de un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años había generado grandes expectativas, pero el equipo ahora enfrenta la posibilidad de una eliminación temprana que sería considerada un fracaso rotundo.
La derrota de los Mets fue aprovechada por los Rojos de Cincinnati, que vencieron 3 por 1 a los Cerveceros de Milwaukee y les arrebataron el tercer comodín de la Liga Nacional. Ambos equipos tienen marca de 82-78, pero los Rojos poseen la ventaja en el criterio de desempate. El dominicano Miguel Andújar destacó en ese juego con dos hits, una carrera anotada y una impulsada.
En otros resultados del viernes, los Yankees de Nueva York consiguieron su sexta victoria consecutiva al derrotar 8x4 a los Orioles de Baltimore. Giancarlo Stanton brilló con dos jonrones y cinco carreras empujadas, mientras que Aaron Judge conectó su cuadrangular número 52 de la campaña. Por su parte, el mexicano Jonathan Aranda volvió a la acción tras una lesión y conectó su jonrón número 13, aunque los Rays cayeron 4 por 2 ante los Azulejos de Toronto.