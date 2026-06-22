Mexicanos en MLB: Javier Assad se apunta otra victoria; Andrés Muñoz llega a 13 juegos salvados en la temporada
Andrés Muñoz
El relevista sinaloense Andrés Muñoz fue pieza fundamental para los Seattle Mariners al asegurar su decimotercer salvamento de la temporada 2026 frente a los Boston Red Sox.
En el encuentro del domingo 21 de junio, subió a la lomita en la novena entrada con la encomienda de proteger una ventaja de 3-1 y evitar la barrida en la serie. Retiró el episodio con gran autoridad, permitiendo apenas un imparable y recetando un par de ponches para sellar el triunfo.
Este rescate marca un claro punto de estabilización en su mecánica tras un inicio de campaña turbulento. Antes de esta racha, su efectividad se había inflado a 5.27 con cinco salvamentos desperdiciados, pero esta aparición representó su tercer salvamento consecutivo sin permitir carreras.
Joey Meneses
Joey Meneses regresó a las Grandes Ligas por la puerta grande tras ser llamado por los Oakland Athletics desde su sucursal de Triple-A. En su debut de temporada el 21 de junio frente a Los Angeles Angels, el bateador designado no perdió el tiempo e hizo sentir su presencia en su primer turno al bate. Conectó un sólido sencillo productor hacia el jardín izquierdo ante el abridor Reid Detmers, empujando una carrera en la primera entrada con un batazo que salió de su madero a 103 mph.
Este llamado a Las Mayores es el resultado directo de su dominante producción ofensiva con los Las Vegas Aviators, donde registró un promedio de .348, sumó 11 cuadrangulares y lideró con 76 carreras impulsadas en 317 apariciones al plato. .
Nick Gonzales
El infielder de los Pittsburgh Pirates, Nick Gonzales, demostró su poder al conectar su tercer cuadrangular de la temporada en la victoria de su equipo 8-6 ante los Colorado Rockies el 21 de junio.
En la cuarta entrada, Gonzáles descifró una curva del abridor Michael Lorenzen y envió la esférica a 431 pies de distancia por el jardín izquierdo, un tablazo de dos carreras que le dio la ventaja parcial a los bucaneros.
A lo largo del año ha mantenido una gran consistencia, reflejada en su promedio de bateo de .293 y sus 33 carreras producidas en 263 turnos al bate. Además de su oportuno aporte ofensivo, su versatilidad para jugar en la segunda base, la antesala y el campocorto le permite mantenerse activo en el orden al bate frente a distintos escenarios de pitcheo.
Luis Urías
El experimentado infielder sonorense Luis Urías fue enviado vía cambio desde Arizona Diamondbacks a los Toronto Blue Jays, a cambio de consideraciones económicas.
Para hacerle espacio en el roster activo, Toronto decidió enviar al prospecto Yohendrick Piñango a la sucursal de Triple-A Buffalo. Este movimiento fue impulsado por una cláusula de movilidad ascendente en el contrato de ligas menores de Urías, lo que obligó a realizar su ascenso inmediato a Grandes Ligas.
Urías se ganó esta oportunidad tras destrozar el pitcheo en Triple-A, donde ostentaba una tremenda línea ofensiva de .347/.393/.546 y un OPS de .939 en 32 juegos.
Los Blue Jays necesitaban urgentemente cobertura defensiva en el cuadro interior debido a las constantes molestias en la cadera de Ernie Clement. Además, el bateador derecho representa una excelente opción táctica para los enfrentamientos situacionales, ya que históricamente produce un 9% por encima del promedio de la liga frente a lanzadores zurdos.
Jonathan Aranda
El tijuanense Jonathan Aranda se vistió de héroe para los Tampa Bay Rays el 19 de junio al conectar un trascendental jonrón de tres carreras que coronó la voltereta frente a los Washington Nationals. Con su equipo en desventaja de 2-0 en la tercera entrada, Aranda castigó un lanzamiento de Miles Mikolas y depositó la pelota del otro lado de la barda del jardín izquierdo, encaminando la victoria de Tampa Bay por 5-2 en el Tropicana Field.
Este vuelacercas, su duodécimo de la temporada, confirma a Aranda como el motor principal de la ofensiva de los Rays, liderando al club con 51 carreras impulsadas.
Brandon Valenzuela
El receptor novato Brandon Valenzuela demostró una vez más tener nervios de acero al dejar tendidos en el terreno a los Boston Red Sox con un espectacular doblete walk-off el 18 de junio.
Tras sobrevivir a un elevado de foul que el receptor rival no pudo fildear, Valenzuela aprovechó su segunda oportunidad y disparó un tremendo batazo contra el Monstruo Verde ante un sinker de 100.1 mph del cerrador cubano Aroldis Chapman. El impacto remolcó a Ernie Clement y selló el triunfo de 4-3, completando una dramática barrida de Toronto a domicilio.
Javier Assad
El abridor de los Chicago Cubs, Javier Assad, reafirmó su rol estructural en la rotación al apuntarse su quinta victoria de la campaña frente a los Colorado Rockies el 17 de junio.
El tijuanense tejió una labor monticular de gran eficacia durante 5.2 entradas, permitiendo cinco imparables y dos carreras limpias. Lo más destacado de su apertura fue su control y comando de la zona, ya que no otorgó ninguna base por bolas, logrando dominar a la alineación rival con apenas un ponche y empleando 92 lanzamientos.
El estilo de Assad es una rareza en el beisbol moderno dominado por la velocidad pura. Su filosofía de pitcheo orientada a generar rodados y contacto débil mantiene a los oponentes frustrados, permitiéndole ostentar un WHIP de 1.00 en lo que va de la temporada, acompañado de una efectividad de 3.89.