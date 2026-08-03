Mexicanos MLB: Gerardo Carrillo consigue su primera victoria en MLB; Nacho Álvarez Jr cambiado a los Angels
Gerardo Carrillo
El diestro tapatío Gerardo Carrillo protagonizó el momento más destacado de la semana para la representación mexicana al adjudicarse su primera victoria en las Grandes Ligas con los Diamondbacks de Arizona.
El 28 de julio, en un encuentro definido en 12 entradas ante los Piratas de Pittsburgh, Carrillo entró al relevo en los episodios 11º y 12º bajo el escenario de corredor automático en segunda base.
El jalisciense respondió con categoría al retirar en orden a los seis bateadores que enfrentó, completando dos entradas en blanco sin hit ni pasaportes y recetando tres ponches para sellar el triunfo 8-7. Posteriormente, el 1 de agosto, volvió a colgar dos ceros ante los Guardianes de Cleveland, sumando otros tres ponches a su cuenta.
Desde su debut en Las Mayores el 22 de julio de 2026, Carrillo ha dejado grata impresión en el cuerpo de pitcheo de Arizona al registrar una marca de 1-0 con 1.50 de efectividad y seis ponches en seis entradas de labor.
Tras ser firmado originalmente por los Dodgers en 2016 y pasar por Washington y Texas en ligas menores, su recta que supera las 97 mph le ha permitido ganarse un lugar de confianza en el bullpen de los Diamondbacks para el tramo final de la temporada regular.
Isaac Paredes
El tercera base de los Astros de Houston, Isaac Paredes, reafirmó su poder al bat el 31 de julio durante la victoria de su equipo 11-2 sobre los Rangers de Texas. El sonorense finalizó de 3-2 con dos pasaportes y dos carreras impulsadas.
Su momento cumbre llegó en la quinta entrada al castigar un splitter del abridor Nathan Eovaldi con un jonrón solitario por el jardín izquierdo que salió a 101.2 mph de velocidad de salida y recorrió 394 pies.
Con este batazo, Paredes llegó a 15 cuadrangulares y 60 carreras producidas en la temporada, encadenando su quinta campaña consecutiva alcanzando el doble dígito en vuelacercas desde 2022.
A nivel estadístico, Paredes suma 107 jonrones en su carrera en MLB, afianzándose en el cuarto lugar histórico entre los bateadores nacidos en México, a 17 de distancia de igualar el registro de Aurelio Rodríguez.
Su producción constante ha sido decisiva para mantener a los Astros en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.
Patrick Sandoval
El zurdo Patrick Sandoval firmó una apertura sólida con los Medias Rojas de Boston el 29 de julio frente a los Atléticos de Oakland, liderando la victoria de Boston por 4-2 en diez entradas.
Sandoval se mantuvo en la loma durante cinco episodios en los que permitió dos carreras limpias y cinco imparables, otorgando dos bases por bolas y recetando siete ponches.
Esta actuación representa un paso adelante en la consolidación de Sandoval dentro de la rotación abridora de los Red Sox, luego de haberse perdido la totalidad de la campaña 2025 mientras se rehabilitaba de una cirugía Tommy John realizada a mediados de 2024.
Basado en la efectividad de su cambio de velocidad y en una consistente cuota de abaniqueos, Sandoval busca aportar la profundidad necesaria al cuerpo de pitcheo de Boston en la pelea por un boleto a la postemporada.
Andrés Muñoz
En el rol de cerrador, el sinaloense Andrés Muñoz amarró su salvamento número 19 de la temporada el 2 de agosto en el triunfo de los Marineros de Seattle 7-6 sobre los Mellizos de Minnesota.
Muñoz ingresó para trabajar el noveno capítulo y, aunque toleró dos imparables y una carrera limpia concediendo una base por bolas, resolvió el compromiso recetando dos ponches clave para conseguir el out 27.
A lo largo de la campaña 2026, Muñoz acumula 39.2 entradas lanzadas con una efectividad de 3.86, siendo la pieza fundamental del relevo de Seattle.
Apoyado en la efectividad de su slider —49% de uso— y una recta de cuatro costuras dominante, el choyero registra una tasa de swings del 18.9%, manteniéndose como uno de los cerradores más confiables en la Liga Americana.
Javier Assad
El diestro tijuanense Javier Assad subió a la lomita el 30 de julio para abrir por los Cachorros de Chicago frente a los Cardenales de San Luis, coincidiendo con la celebración de su cumpleaños.
Assad trabajó durante 4.1 entradas donde toleró seis imparables y una carrera limpia, otorgando dos bases por bolas y ponchando a seis enemigos con un total de 83 lanzamientos (53 en zona de strike).
En el balance general de la temporada, Assad registra un porcentaje de carreras limpias de 3.75, manteniéndose como un abridor regular en el esquema abridor de Chicago.
Su capacidad para administrar situaciones de peligro y combinar lanzamientos ha sido un recurso valioso para mantener a los Cachorros en la contienda de la División Central de la Liga Nacional.
Alejandro Kirk
Detrás del plato, Alejandro Kirk volvió a dejar constancia de su calidad defensiva con los Azulejos de Toronto. En el encuentro del 2 de agosto frente a los Cardenales de San Luis, el receptor tijuanense realizó la jugada del encuentro en la novena entrada al lanzarse de clavado en territorio de foul para quedarse con un elevado conectado por Nathan Church y conseguir un out complicado.
En términos generales, Kirk se ha sostenido como el receptor titular de Toronto gracias a su encuadre de pitcheos, manejo del cuerpo de lanzadores y solvencia detrás del plato. Más allá de los números ofensivos, su aporte en la conducción del juego sigue posicionándolo entre los receptores más integrales del circuito.
Nacho Álvarez Jr
En el plano de los movimientos de roster, el infielder de ascendencia mexicana Nacho Álvarez Jr protagonizó uno de los canjes concretados en la fecha límite de traspasos del 3 de agosto, al ser enviado por los Bravos de Atlanta a Los Angeles Angels a cambio del lanzador zurdo Brent Suter.
Álvarez Jr., quien disputó el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con la selección mexicana, registraba un promedio de bateo de .236 con dos cuadrangulares y 21 carreras impulsadas en 37 juegos en la sucursal Triple-A de Gwinnett.
Con experiencia en Grandes Ligas entre 2024 y 2025 (66 juegos, .216 AVG), el jugador de 23 años se integra a la organización de los Angels con la oportunidad de recibir mayor tiempo de juego en el cuadro interior durante la fase de reestructuración de la franquicia.