Mexicanos MLB: José Urquidy, cambiado a los White Sox de Chicago
El lanzador mexicano José Urquidy fue cambiado a los Chicago White Sox el 26 de julio de 2026. La gerencia de Chicago adquirió al derecho a cambio del prospecto relevista de 21 años, Félix Doroteo, luego de que los Pittsburgh Pirates colocaran a Urquidy en asignación tras un lapso de efectividad cuestionable.
La salida de Urquidy de Pittsburgh se produjo tras un breve y complicado paso por el equipo grande. En cinco apariciones como relevista durante esta campaña, registró una alta efectividad de 8.53 y un WHIP de 2.68 a lo largo de 6.1 entradas de labor, números que llevaron a la organización a removerlo de su roster de 40 jugadores.
Este bache estadístico en Grandes Ligas, sin embargo, debe contextualizarse con su historial médico reciente y su desempeño en Ligas Menores. El abridor de 31 años se sometió a su segunda cirugía Tommy John en 2024, tuvo un fugaz regreso con los Detroit Tigers en 2025 y posteriormente firmó un contrato de 1.5 millones de dólares por un año con los Pirates.
Su estadía en la sucursal Triple-A de Indianápolis demostró que el mexicano había recuperado gran parte de su forma deportiva. En su rol natural como abridor, Urquidy compiló un récord de 5-4 con una sólida efectividad de 3.66 en 17 aperturas, sumando 73 ponches y mostrando un excelente control al regalar muy pocas bases por bolas a lo largo de 83.2 entradas lanzadas.
Con su llegada a la organización de los White Sox, el panorama luce alentador para su regreso a Las Mayores esta misma temporada.
Aunque inicialmente fue asignado a la sucursal Triple-A en Charlotte, la evidente necesidad de profundidad y experiencia en la rotación abridora de un equipo de Chicago que pelea el liderato de la División Central de la Liga Americana le otorga altas probabilidades de ser promovido en el corto plazo.
Andrés Muñoz
Andrés Muñoz continúa consolidándose como una pieza fundamental en el bullpen de los Seattle Mariners. El 26 de julio, el derecho registró su salvamento número 18 de la temporada tras ponchar a los tres bateadores que enfrentó en la novena entrada, asegurando la victoria por 6-4 frente a los Texas Rangers.
El último out del encuentro lo consiguió al dominar a su compatriota Alejandro Osuna con un potente lanzamiento rompiente a 87.8 millas por hora.
A nivel global en la campaña, Muñoz acumula una marca de 3-4, una efectividad de 3.86 y 58 ponches en 37.1 episodios de trabajo. Su desempeño actual marca una notable estabilización tras un inicio de año turbulento donde su efectividad llegó a inflarse hasta 5.27.
Javier Assad
El tijuanense Javier Assad protagonizó una curiosidad estadística y un logro personal al apuntarse el primer salvamento de su carrera en Grandes Ligas el sábado 25 de julio.
Durante la contundente blanqueada de 11-0 de los Chicago Cubs sobre los Pittsburgh Pirates, el mexicano ingresó en la séptima entrada y lanzó tres episodios en blanco, permitiendo apenas un imparable y recetando tres ponches para sellar de forma reglamentaria el triunfo.
Este rol híbrido ha sido la constante y la principal fortaleza de Assad durante la temporada 2026. A lo largo de la campaña ha participado en 17 compromisos (ocho como abridor), ostentando un récord de 6-1, una efectividad de 3.86 y un WHIP de 1.12 en 65.1 entradas lanzadas, aportando una invaluable versatilidad al cuerpo de pitcheo de la novena de Chicago.
Isaac Paredes
El sonorense Isaac Paredes mantuvo su ritmo ofensivo y demostró su poder al conectar su cuadrangular número 14 de la campaña. En el duelo donde los Houston Astros vencieron 5-1 a los Miami Marlins, Paredes descifró una recta de 97.2 mph del abridor Sandy Alcántara, enviando la pelota a las gradas tras un elaborado turno de seis lanzamientos.
La temporada de Paredes ha estado marcada por la consistencia en el cajón de bateo. Hasta el momento, el antesalista suma 14 jonrones, 54 carreras impulsadas y 42 carreras anotadas, erigiéndose como un elemento de producción vital para que el equipo texano se mantenga a flote en la competida clasificación divisional.
Joey Ortiz
El infielder Joey Ortiz firmó una de sus mejores actuaciones del año el miércoles 22 de julio, guiando la victoria de los Milwaukee Brewers por 4-3 sobre los New York Mets.
Ortiz bateó de 3-3 con un triple, un doble, un sencillo, dos carreras anotadas, dos remolcadas y una base por bolas, quedándose a tan solo un cuadrangular de completar el histórico ciclo ofensivo.
Este resurgimiento ha cambiado radicalmente la proyección de su temporada tras un inicio de año con severos problemas de bateo. Ortiz promedia .373 (19 imparables en 51 turnos) desde el 4 de julio, lo que le ha permitido elevar su porcentaje general de .201 a .239, sumando cinco jonrones y 28 carreras producidas para afianzarse en un equipo de Milwaukee que lidera cómodamente su sector.
Gerardo Carrillo
La semana concluyó con una nota histórica gracias al debut de Gerardo Carrillo, quien el 22 de julio se convirtió oficialmente en el pelotero nacido en México número 156 en jugar en las Grandes Ligas.
El relevista tapatío de 27 años fue llamado por los Arizona Diamondbacks y trabajó dos entradas en la victoria por 15-5 sobre los Oakland Athletics, permitiendo tres imparables y una carrera, además de conseguir su primer ponche en el máximo circuito.
La llegada de Carrillo a Las Mayores representa la culminación de una década de perseverancia en el sistema de sucursales. Tras sortear lesiones y múltiples cambios de organización desde que firmó originalmente con los Dodgers en 2016, el lanzador derecho se ganó esta oportunidad al registrar una foja de 7-3 con una efectividad de 4.15 y 57 ponches en 43.1 entradas de labor este año con los Reno Aces en Triple-A.