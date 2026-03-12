Mexico cae ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol
Dicen quienes estuvieron ahí, que mientras la pelota se elevaba por el aire contenido del Daikin Park, el aire podía cortarse con un cuchillo. Las almas mexicanas que vestían la bandera tricolor —con escudo, como cabe recalcar en este particular enfrentamiento en el que lo único que separa a México de Italia es un nopal, un águila y una serpiente— sostuvieron la respiración durante los segundos que el último cuadrangular de Vinnie Pasquantino, la estrella de los Kansas City Royals que hoy se convirtió en el primer jugador en la historia del Clásico Mundial de Beisbol en conectar tres jonrones en un juego.
México quedó eliminado del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras caer 9-1 ante Italia la noche del miércoles, en un partido donde la novena europea —brillante como nunca antes— impuso condiciones desde los primeros episodios frente a más 39 mil aficionados.
Italia tomó ventaja en la segunda entrada con un cuadrangular solitario de Vinnie Pasquantino hacia el jardín derecho. En el cuarto inning amplió la diferencia con otro vuelacercas sin gente en base, esta vez de Jon Berti por encima de la barda del jardín izquierdo.
El juego se inclinó definitivamente en el quinto episodio. Un toque de sacrificio de Dante Nori derivó en una carrera después de que la defensiva mexicana no pudiera completar el out en el plato, y posteriormente Jakob Marsee conectó un sencillo productor de dos anotaciones que colocó la pizarra 5-0.
Pasquantino volvió a aparecer en el sexto inning con su segundo jonrón solitario de la noche para ampliar la ventaja italiana a seis carreras.
México rompió la blanqueada en la séptima entrada. Joey Meneses abrió con sencillo, Nacho Álvarez Jr. fue golpeado y Nick Gonzales recibió base por bolas para llenar las bases. Con ese escenario, una rola de Alek Thomas permitió que Meneses anotara la única carrera del equipo mexicano.
Italia respondió en la parte alta del octavo capítulo. Pasquantino conectó su tercer jonrón solitario del encuentro y Andrew Fisher añadió un doble productor que remolcó a Zach Dezenzo para colocar el definitivo 9-1.
Con su actuación, Pasquantino se convirtió en el primer bateador en la historia del Clásico Mundial en conectar tres cuadrangulares en un mismo partido. Los tres batazos fueron solitarios y representaron además sus primeros tres imparables del torneo.
En el montículo, seis lanzadores italianos se combinaron para limitar a México a cinco imparables. El abridor Aaron Nola se llevó la victoria tras trabajar cinco entradas en blanco, con cuatro hits permitidos, una base por bolas y cinco ponches. Después desfilaron Gordon Graceffo, Claudio Scotti, Joe La Sorsa, Adam Ottavino y Gabriele Quatrini para cerrar el encuentro.
Con este resultado, Italia finalizó invicta en el Grupo B con marca de 4-0 y avanzó a los cuartos de final junto con Estados Unidos (3-1). México terminó con récord de 2-2, mientras que Gran Bretaña (1-3) y Brasil (0-4) también quedaron eliminados en la fase de grupos.