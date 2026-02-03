México Rojo arrolla 11-4 a Panamá y revive en la Serie del Caribe
Zapopan, México
México Rojo desplegó una ofensiva contundente desde el arranque y derrotó este lunes 11-4 a Panamá en la Serie del Caribe, en un partido disputado en el estadio Panamericano de Jalisco que quedó prácticamente definido antes de la mitad del recorrido.
El equipo mexicano tomó ventaja en la primera entrada, cuando, tras una serie de pasaportes, Madris conectó un jonrón al jardín derecho que impulsó tres carreras y marcó el rumbo del encuentro ante el representativo panameño.
La ofensiva local volvió a golpear con fuerza en el tercer episodio, en el que México fabricó siete anotaciones, aprovechando tanto la efectividad de sus bateadores como la falta de control del pitcheo rival. En esa entrada destacaron un cuadrangular solitario de Ornelas, dobles consecutivos de Wielansky y Calhoun, además de un sencillo productor de R. Rodríguez.
El ataque mexicano también se benefició de múltiples bases por bolas, lo que obligó a Panamá a utilizar varios lanzadores desde temprano. Al cierre de la tercera entrada, el marcador ya reflejaba un 11-0 a favor de México.
En la lomita, el abridor L. Rodríguez dominó a la ofensiva panameña durante cinco entradas, en las que permitió escaso contacto y mantuvo el cero en la pizarra, respaldado por una defensa sólida.
Panamá logró reaccionar en la sexta entrada, cuando Camargo conectó un jonrón de dos carreras que rompió la blanqueada y dio algo de vida al conjunto canalero.
Más adelante, el bullpen mexicano permitió tránsito en las bases, pero logró contener daños mayores y mantuvo una amplia ventaja rumbo a la recta final del partido.
En la novena entrada, Panamá volvió a anotar con un triple productor y un sencillo consecutivo, sumando dos carreras más que únicamente sirvieron para recortar distancias en la pizarra.